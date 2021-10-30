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Eczacıbaşı Dynavit, PTT'yi 3-0'la geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Eczacıbaşı Dynavit, PTT'yi 3-0'la geçti

Misli.com Sultanlar Ligi 6. haftasında Ankara ekibi PTT'yi konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

ANKARA (İHA) - Misli.com Sultanlar Ligi 6. haftasında Ankara ekibi Ptt'yi konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Eczacıbaşı: Ognjenovic, Hande, Beyza, Boskovic, Saliha, Heyrman, Simge (L), Adams, Fatma, Elif, Zeynep.

PTT: Ceren, Dimitrova, Rousseaux, Bahar, Sıla, Campos, Simay (L), Nur, Merve, İlayda.

Setler: 3-0 (25-22, 25-21, 25-16)

Süre: 80 dakika (26, 28, 26)

(İHA)

Eczacıbaşı Dynavit, PTT'yi 3-0'la geçti

Eczacıbaşı Dynavit, PTT'yi 3-0'la geçti

Eczacıbaşı Dynavit, PTT'yi 3-0'la geçti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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