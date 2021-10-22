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Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray'a konuk oluyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray'a konuk oluyor

Eczacıbaşı Dynavit, Misli.com Sultanlar Ligi 5. haftasında Galatasaray HDI Sigorta'ya konuk oluyor.

Eczacıbaşı Dynavit, Misli.com Sultanlar Ligi 5. haftasında Galatasaray HDI Sigorta'ya konuk oluyor.

Haftaya Türk Hava Yolları galibiyeti ile başlayan Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı, kapanışı yine üç puanla yapmak istiyor. Turuncu-beyazlılar yoğun antrenmanlarına devam ederken, başarılı orta oyuncu Beyza Arıcı, derbiyle ilgili görüşlerini paylaştı. Zorlu bir rakiple karşılaşacaklarını belirten Arıcı, "Yaptığımız yoğun antrenmanların olumlu etkilerini sahada göstermeye başladık. Bir çıkış yakaladık ve bunu devam ettirmek istiyoruz. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum" dedi.

Galatasaray HDI Sigorta - Eczacıbaşı Dynavit karşılaşması 23 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak. - İSTANBUL

Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray'a konuk oluyor

Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray'a konuk oluyor

Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray'a konuk oluyor

Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray'a konuk oluyor

Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray'a konuk oluyor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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