Cristiano Ronaldo oynamaya devam ettikçe her rekoru kıracak! Durmaya hiç niyeti yok

Portekiz, 2022 Dünya Kupası'nın ev sahibi Katar ile özel maçta karşılaştı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ronaldo, açılış golünü kaydetti. Portekiz maçı 3-0 kazandı. Ronaldo, 181. kez A Milli Takım'da sahaya çıkarak, Avrupa'da en çok milli maça çıkan oyuncu oldu. Ronaldo ayrıca 46 farklı ülkeye gol atan tek futbolcu.

"DAHA FAZLASINI İSTİYORUM"

Cristiano Ronaldo maçın ardından, "Rekorlar her zaman olağanüstüdür. Portekiz formasıyla 181 maça çıkmak ve 46 farklı ülkeye karşı gol atmak, asla mümkün olacağını düşünmediğim bir şeydi. Daha fazlası için savaşmaya devam edelim" açıklamasında bulundu.

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