Dünyanın en zengin takımı oldular ama nafile! Newcastle'a gülünç transfer bütçesi

Newcastle United, parayı bu sezon harcamak istemiyor ama Premier Lig çetin. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, geçtiğimiz günlerde tam 352 milyon euroya Newcastle'ı satın aldı. Taraftarlar bu haber le havalara uçtu. Çılgınca kutlamalar yapıldı. Ancak FFP'nin tanıdığı 200 milyon euroluk limit kullanılmayacak.

60 MİLYON EURO

Newcastle, transfer pazarındaki pahalılık nedeniyle 60 milyon euroluk takviye bütçesi ayırdı. İngiliz ekibinin sahipleri, takımı tuzağa çekmeye çalışanların olduğunu düşünüyor.

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