Dünyanın en zengin takımı oldular ama nafile! Newcastle'a gülünç transfer bütçesi
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Newcastle'ı satın alması taraftarları heyecanlandırdı ama transfer bütçesi aynı coşkuyu yaratmadı. İngiliz ekibi tuzağa düşmemek için 60 milyon eurodan fazla harcama yapmama kararı aldı. Finansal Fair Play, 200 milyon euroluk olanak tanısa da bu değerlendirilmeyecek.
Newcastle United, parayı bu sezon harcamak istemiyor ama Premier Lig çetin. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, geçtiğimiz günlerde tam 352 milyon euroya Newcastle'ı satın aldı. Taraftarlar bu haber le havalara uçtu. Çılgınca kutlamalar yapıldı. Ancak FFP'nin tanıdığı 200 milyon euroluk limit kullanılmayacak.
60 MİLYON EURO
Newcastle, transfer pazarındaki pahalılık nedeniyle 60 milyon euroluk takviye bütçesi ayırdı. İngiliz ekibinin sahipleri, takımı tuzağa çekmeye çalışanların olduğunu düşünüyor.
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