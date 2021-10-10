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Sen misin naz yapan Larin! Beşiktaş, devre arasında Liverpool'un yıldızını getiriyor

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Senelik 2.5 milyon euro maaş ve 1 milyon euro da imza parası isteyen Larin, artık pes ettirdi. Beşiktaş, Liverpool'un Japon yıldızı Minamino'ya kanca attı. Bu sezon arka planda kalan Takumi Minamino için kiralama teklifi yapılacak. Liverpool, futbolcusunu kiralık göndermeye sıcak bakıyor.

Kara Kartal, Cyle Larin'e 1.8 milyon euro ve bonuslardan oluşan yeni bir teklif sundu. Fakat Kanadalı yıldız bu teklifi reddetti. Cyle Larin'in menajeri senelik 2.5 milyon euro ve 1 milyon euro bonus istedi. Ahmet Nur Çebi, Larin'e kapıyı kapattı ve transfer komitesine 'daha iyisini getirelim' dedi.

Dünyaları isteyen Larin'e tokat gibi cevap! Beşiktaş, Liverpool'un Japon makinesini getiriyor

SATIN ALMA OPSİYONLU

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da onay verdiği 26 yaşındaki Japon futbolcu için çalışmalar başladı. Liverpool'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacak. Minamino, proje takımı Salzburg eğitimli bir futbolcu.

HÜCUM JOKERİ

26 yaşındaki futbolcu sol, sağ kanat ve on numarada da görev yapabiliyor. 'Gizli santrfor' olarak tanımlanan profil. Japonya Milli Takımı ile çıktığı 32 maçta 16 gol kaydetti.

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Sen misin naz yapan Larin! Beşiktaş, devre arasında Liverpool'un yıldızını getiriyor
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Yorumlar (1)
ferhat atmaca:adam liverpoolda o kadar oynamamış ki doğru düzgün fotoğrafı bile yok :D
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