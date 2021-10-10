Sen misin naz yapan Larin! Beşiktaş, devre arasında Liverpool'un yıldızını getiriyor

Kara Kartal, Cyle Larin'e 1.8 milyon euro ve bonuslardan oluşan yeni bir teklif sundu. Fakat Kanadalı yıldız bu teklifi reddetti. Cyle Larin'in menajeri senelik 2.5 milyon euro ve 1 milyon euro bonus istedi. Ahmet Nur Çebi, Larin'e kapıyı kapattı ve transfer komitesine 'daha iyisini getirelim' dedi.

SATIN ALMA OPSİYONLU

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da onay verdiği 26 yaşındaki Japon futbolcu için çalışmalar başladı. Liverpool'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacak. Minamino, proje takımı Salzburg eğitimli bir futbolcu.

HÜCUM JOKERİ

26 yaşındaki futbolcu sol, sağ kanat ve on numarada da görev yapabiliyor. 'Gizli santrfor' olarak tanımlanan profil. Japonya Milli Takımı ile çıktığı 32 maçta 16 gol kaydetti.

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