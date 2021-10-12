Dünya Kupası yolunda son iki maç! İşte Millileri Katar'a götürecek ihtimaller

Norveç karşısında berabere kalarak grupta 2. olma fırsatını tepen A Milli Takım, Letonya'yı son saniye golüyle 2-1 mağlup etti ve Dünya Kupası umutlarını son maçlara taşıdı. Türkiye'yi, Karadağ ve Cebelitarık'ı yenmesi durumunda Dünya Kupası'na götürecek ihtimaller de netleşti.

HOLLANDA'NIN İKİ MAÇTA DA PUAN KAYBETMESİ GEREKİYOR

G Grubu'nda lider konumda bulunan Hollanda'nın 19 puanı bulunuyor. Kalan 2 maçını da kazanması durumunda Türkiye, 21 puana yükselecek. Bu senaryonun gerçekleşirse A Milli Takım, Hollanda'nın kalan 2 maçtan 1 puan çıkarmasını bekleyecek.

Grupta puan durumu

NORVEÇ SON MAÇINI HOLLANDA'YLA OYNAYACAK

A Milli Takım tüm maçlarını kazanması durumunda, grupta 2. sırada bulunan Norveç'in kalan 2 maçta 2 puan ya da daha fazla kayıp yaşamasını bekleyecek. Norveç'le puanımızın eşit olması durumunda ise play-off turuna yükselecek takıma genel averaja bakılarak karar verilecek. Vikingler bir sonraki maçını sahasında Letonya'yla, grubun son maçında ise deplasmanda Hollanda'yla karşılaşacak.

DÜNYA KUPASI'NA 3 TAKIM PLAY-OFF TURUNDAN KATILACAK

Avrupa elemelerinde gruplarını lider tamamlayan takımların doğrudan katılacağı FIFA Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 takım ise play-off turu maçlarının ardından belli olacak. 10 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nde Dünya Kupası vizesi alamayan en iyi dereceye sahip iki takımın katılacağı play-off turu maçlarının ardından Avrupa Elemeleri son bulacak.

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