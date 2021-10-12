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Dünya Kupası yolunda son iki maç! İşte Millileri Katar'a götürecek ihtimaller

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A Milli Takım, Letonya'yı 90+9'da Burak Yılmaz'ın attığı penaltı golüyle devirdi. Grupta artık son iki maça girilirken Ay-Yıldızlılar'ı 2022'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na götürecek ihtimaller de netleşti. Türkiye kalan iki maçı da kazanması durumunda Hollanda'nın 1 beraberlik 1 mağlubiyet alması ya da Norveç'in 2 puandan fazla kayıp yaşamasını bekleyecek. Öte yandan Norveç'le puanımızın eşit olması durumunda genel averaja bakılacak.

Norveç karşısında berabere kalarak grupta 2. olma fırsatını tepen A Milli Takım, Letonya'yı son saniye golüyle 2-1 mağlup etti ve Dünya Kupası umutlarını son maçlara taşıdı. Türkiye'yi, Karadağ ve Cebelitarık'ı yenmesi durumunda Dünya Kupası'na götürecek ihtimaller de netleşti.

G Grubu'nda lider konumda bulunan Hollanda'nın 19 puanı bulunuyor. Kalan 2 maçını da kazanması durumunda Türkiye, 21 puana yükselecek. Bu senaryonun gerçekleşirse A Milli Takım, Hollanda'nın kalan 2 maçtan 1 puan çıkarmasını bekleyecek.

Dünya Kupası yolunda son iki maç! İşte Millileri Katar'a götürecek ihtimallerGrupta puan durumu

A Milli Takım tüm maçlarını kazanması durumunda, grupta 2. sırada bulunan Norveç'in kalan 2 maçta 2 puan ya da daha fazla kayıp yaşamasını bekleyecek. Norveç'le puanımızın eşit olması durumunda ise play-off turuna yükselecek takıma genel averaja bakılarak karar verilecek. Vikingler bir sonraki maçını sahasında Letonya'yla, grubun son maçında ise deplasmanda Hollanda'yla karşılaşacak.

Avrupa elemelerinde gruplarını lider tamamlayan takımların doğrudan katılacağı FIFA Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 takım ise play-off turu maçlarının ardından belli olacak. 10 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nde Dünya Kupası vizesi alamayan en iyi dereceye sahip iki takımın katılacağı play-off turu maçlarının ardından Avrupa Elemeleri son bulacak.

Dünya Kupası yolunda son iki maç! İşte Millileri Katar'a götürecek ihtimaller
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Letonya galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den TFF'ye çağrı: Hemen değişsin

Letonya galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den TFF'ye çağrı: Hemen değişsin

 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında Türkiye, deplasmanda Letonya'yı 2-1 mağlup etti.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında Türkiye, deplasmanda Letonya'yı 2-1 mağlup etti.
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