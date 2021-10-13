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DTSO' dan Amatör Spor Kulüplerine sponsor desteği

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DTSO' dan Amatör Spor Kulüplerine sponsor desteği

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası kent sporuna ve sporcusuna destek olmaya devam ederken önceki yıllarda da amatör spor kulüplerine çeşitli desteklerde bulanan DTSO bu yılda amatör liglere isim sponsorluğu protokolü imzaladı.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası kent sporuna ve sporcusuna destek olmaya devam ederken önceki yıllarda da amatör spor kulüplerine çeşitli desteklerde bulanan DTSO bu yılda amatör liglere isim sponsorluğu protokolü imzaladı.

DTSO toplantı salonunda düzenlenen protokol törenine DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Başkan Yardımcıları Erdal Avşar, Ercan Tayınlamak, Meclis Üyeleri, Diyarbakır Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Dayan, Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölge Müdürü Serkan Bayhan, TÜFAD Başkanı Abdulsamet Karakaş ve Amatör Futbolcular Derneği Başkanı Mesut Deri katıldı.

DTSO Başkanı Mehmet Kaya: "Amatör spor kulüplerine gerekli desteği sunmaya devam edeceğiz"

Törende konuşan DTSO Başkanı Kaya, "ASKF ile imzaladığımız yerel amatör liglere isim sponsorluğu protokolüyle ilimizde faaliyet gösteren sporcularımıza destek olmaya çalışıyoruz. Kentimizin sosyal, kültürel ve ekonomik alanda gelişmesi için çaba göstermeye devam ediyoruz. Bu çerçevede amatör spor kulüplerimizin altyapılarını geliştirmelerine büyük önem veriyoruz. Özellikle sporun toplumsal kaynaştırıcılığı bizler için çok önemli. Genç ve dinamik bir nüfusa sahip kentimizde gençlerin her alanda olduğu gibi sportif faaliyetlere yönelmeleri gerekiyor. Bizler bu anlamda amatör spor kulüplerine gerekli desteği sunmaya devam edeceğiz. Bugün imzaladığımız protokol ile ulaşmak istediğimiz nihai hedefin ilk adımını atmış olduk. Kentimize ve tüm spor camiasına hayırlı olsun" dedi.

TFF Bölge Müdürü Serkan Bayhan: "Diyarbakır'da her yıl 3 bine yakın amatör lisans işlemi yapılıyor"

TFF Bölge Müdürü Serkan Bayhan ise "Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasının Diyarbakır yerel amatör liglere isim sponsoru olması devrim niteliğinde bir karadır. Bugüne kadar desteklerini her zaman gördüğümüz Mehmet Kaya Başkanlığındaki DTSO'nun bundan sonrada yerel amatör liglerimize büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Diyarbakır yerel amatör liglerde 80-90 arası amatör kulübümüz aktif olarak mücadele etmekte olup bir yılda yaklaşık olarak bin 500 - bin 700 arası müsabaka oynanmaktadır. Yerel amatör takımlarımızda yaklaşık olarak bir yolda 3 bin civarında futbolcu lisans işlemleri yapmaktadır. Aileleriyle beraber düşündüğümüzde adeta bacası tütmeyen bir fabrika ve büyük bir sivil toplum hareketi olarak yerel amatör takımlarımız kendi yağında kavrulan onurlu ve azimli bir duruş göstermektedirler" diye konuştu.

Remzi Dayan: "Tüm kesimlerden bu tür davranışları bekliyoruz"

Diyarbakır ASKF Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Dayan da "Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasına amatör spor kulüplerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. İlimizde bulunan tüm amatör kulüplerinin lige katılım bedeli, hem TFF'nin hem ASKF'nin hem de antrenör vizelerinin yatırılması DTSO'nun desteğiyle sağlanacak. İlimizde bulunan kurumlar ve iş insanlarının amatör spor kulüplerine sponsor olmalarını diliyoruz" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

DTSO' dan Amatör Spor Kulüplerine sponsor desteği

DTSO' dan Amatör Spor Kulüplerine sponsor desteği

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