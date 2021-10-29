Doğan Erdoğan: Galatasaray maçı ile çıkışa geçmek istiyoruz

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP Futbol Kulübü, Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürürken, antrenman öncesi açıklama yapan genç oyuncu Doğan Erdoğan, "Galatasaray maçı bizim için çıkış maçı olacaktır" dedi.

Süper Lig'in 11'inci haftasında 31 Ekim Pazar günü Gaziantep Futbol Kulübü, deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmana bütün futbolcular katılırken, antrenman öncesi takımın genç futbolcularından Doğan Erdoğan takım olarak son haftalarda gösterdikleri kötü performansı ve düşüşü sonlandırmak istediklerini ve Galatasaray maçı ile çıkışa geçmek istediklerini belirtti. Kendi performansı ile ilgili ise son haftalarda daha fazla forma şansı bulduğunu ve bu şansı iyi kullanmaya çalışacağını ifade etti.

"Şu an kendimi iyi hissediyorum. Son maçlarda daha çok forma şansı buluyorum. İlk 11'de başlayıp elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hocam da bana güveniyor. Takım arkadaşlarım da çok yardımcı oluyor. Ben de onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. O yüzden kendimi iyi hissediyorum."