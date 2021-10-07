Diyarbakır takımlarının hüzün gecesi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır takımlarının hüzün gecesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Diyarbakır takımlarının hüzün gecesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig'de mücadele eden Diyarbakır takımları 6. haftayı çifte kayıpla kapattı.

DİYARBAKIR (İHA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig'de mücadele eden Diyarbakır takımları 6. haftayı çifte kayıpla kapattı.

Son dakika golüyle deplasmanda Karacabey Belediyespor'a 2-1 yenilen Amedspor liderliği kaybetti. Penaltı golüyle evinde Hekimoğlu Trabzon'a 1-0 kaybeden Diyarbekirspor 6. maçında 4. yenilgisini aldı. Diyarbakır temsilcileri, üzücü bir gece yaşadı. Fikstür gereği hafta içi oynanan maçlarda puan alamayarak kenti üzdü. 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta liderliğe yükselen Amedspor'un hevesi Bursa deplasmanında kursağında kaldı. 0-0 biten maçın ikinci yarısında 1-0 öne geçen Amedspor, uzatma dakikalarında önce sevindi, sonra üzüldü. 90+5'te Çağatay Yılmaz ile 1-1'i yakalayan Amedspor, 90+8'de kalesinde gördüğü golle yıkıldı.

Diyarbekirspor'da çöküş sürüyor

Bir diğer hüsranı ise 2. Lig Kırmızı Grup'ta kötü bir sezon geçiren Diyarbekirspor yaşadı. İkinci yarıda penaltıdan yediği golle sahadan 1-0 yenik ayrılan Diyarbekirspor, 4 puanda kaldı. 10 Ekim Pazar günü Amedspor-Şanlıurfaspor ve İnegölspor-Diyarbekirspor karşılaşmaları oynanacak. - DİYARBAKIR

Diyarbakır takımlarının hüzün gecesi

Diyarbakır takımlarının hüzün gecesi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den çok tartışılacak sözler! Hakemler yalnızca futbolseverleri çıldırtmamış

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den çok tartışılacak sözler! Hakemler yalnızca futbolseverleri çıldırtmamış
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Seren Serengil Özge Özder Mehmet Ali Erbil
Spor Marcao Ali Palabıyık
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Hasan Doğan Aykut Kocaman Emmanuel Macron
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Diyarbakır takımlarının hüzün gecesi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 15:22:57. #1.12#