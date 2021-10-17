Diyarbakır ASKF Başkanı Remzi Dayan TASKK Amatör Spor Yönetim Kurulunda

DİYARBAKIR (İHA) - TASKK Genel Başkan Ali Düşmez 18.'si yapılan Olağan Genel Kurulunda 662 delege oylarını alarak güven tazeledi. Yeni başkan Ali Düşmez'in Amator Spor kurulu listesinde yer alan Diyarbakır ASKF Başkanı Remzi Dayan yeniden yönetime seçildi.

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) 18'inci Olağan Genel Kurulu, Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Oy kullanan delegelerin tamamının oyunu alan Ali Düşmez yeniden başkan oldu. Genel kurulun divan başkanlığını spor hizmetleri genel müdürü ve TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, divan başkan yardımcılığını Cafer Geyik, yazman üyeliklerini Meral Taşpınar ve Hakkı Ekşioğlu tarafından gerçekleşti. Genel kurulda 662 Oyların tümü alan Genel Başkan Ali Düşmez 4 yıllık süre içinde yaptığı çalışmalar ve Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, bakanlık bünyesindeki spor federasyonları ve spor taban birlikleri ile ilişkileri konusunda bilgi vererek yeni dönemde amatör sporlara yapacakları katkılar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. - DİYARBAKIR

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