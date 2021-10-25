Derbi bitti ama G.Saraylılar bir pozisyonda takılı kaldı! Mostafa Mohamed takımda istenmiyor - Haberler Spor
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Derbi bitti ama G.Saraylılar bir pozisyonda takılı kaldı! Mostafa Mohamed takımda istenmiyor

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Derbi bitti ama G.Saraylılar bir pozisyonda takılı kaldı! Mostafa Mohamed takımda istenmiyor

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın sonunda 81. dakikada penaltı kaçıran Mostafa Mohamed'e tepki var. Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada Mısırlı golcüyü ağır eleştirirken, bonservisinin alınmayarak takımdan gönderilmesi konusunda görüş belirtti.

Galatasaray zirve yolunda kritik Beşiktaş maçını kaybederek Süper Lig'de 8. sıraya geriledi ve lider Trabzonspor'un 7 puan gerisinde kaldı. Dev derbinin 81. dakikasında Mohamed'in penaltıyı gole çevirememesiyle sarı-kırmızılı taraftarlar adeta yıkıldı.

MOHAMED'İN PERFORMANSI TEPKİ ÇEKTİ

Galatasaray'ın skora dengeyi getireceği penaltıyı kaçıran Mostafa Mohamed'e sosyal medyada tepki yağdı. 78. dakikada oyuna giren yıldız futbolcunun performansını eleştiren sarı-kırmızılı taraftarlar, Mısırlı golcünün bonservisinin alınmaması ve takımdan gönderilmesini istediklerini belirten paylaşımlarda bulundu.

Derbi bitti ama G.Saraylılar bir pozisyonda takılı kaldı! Mostafa Mohamed takımda istenmiyor

Derbi bitti ama G.Saraylılar bir pozisyonda takılı kaldı! Mostafa Mohamed takımda istenmiyor

Derbi bitti ama G.Saraylılar bir pozisyonda takılı kaldı! Mostafa Mohamed takımda istenmiyor

Derbi bitti ama G.Saraylılar bir pozisyonda takılı kaldı! Mostafa Mohamed takımda istenmiyor

Derbi bitti ama G.Saraylılar bir pozisyonda takılı kaldı! Mostafa Mohamed takımda istenmiyor

Haberler.com - Spor Haberleri
Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
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