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Denizlispor'da sakatlık şoku

Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Spor
Denizlispor'da sakatlık şoku

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor'da bu sezon forma giydiği 5 maçta 4 gol atarak yıldızlaşan Ömer Şişmanoğlu, sakatlığı nedeniyle Balıkesirspor maçında forma giyemeyecek.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor'da bu sezon forma giydiği 5 maçta 4 gol atarak yıldızlaşan Ömer Şişmanoğlu, sakatlığı nedeniyle Balıkesirspor maçında forma giyemeyecek. Denizlispor'un deneyimli santraforu Ömer, yaşadığı sakatlık nedeniyle 2 hafta sahalardan uzak kalacak. Bu sezon takımının gol yükünü çeken 32 yaşındaki forvet, sol arka adalesindeki yırtık nedeniyle takımının bu hafta evinde oynayacağı Balıkesirspor karşılaşmasını kaçıracak. Denizlispor'da sakatlığı süren sağ bek Özer Özdemir de Balıkesirspor maçında görev yapamayacak. Teknik direktör Serhat Gülpınar'ın Ömer Şişmanoğlu'nun yokluğunda ileri uçta Kevin Mayi'ye, Özer Özdemir'in yerine de Hakan Çinemre'ye forma vermesi bekleniyor.


Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Spor Haberleri
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Haber: Denizlispor'da sakatlık şoku - Haberler Spor
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