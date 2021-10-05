Demir yumruk Sırbistan yolunda - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Demir yumruk Sırbistan yolunda

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Demir yumruk Sırbistan yolunda

Isparta Belediyespor Kulübü Boks Takımı sporcusu Ramazan Demir Zonguldak'ta yapılan büyükler Türkiye Şampiyonasında 51 kilogramda birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu.

ISPARTA (İHA) - Isparta Belediye spor Kulübü Boks Takımı sporcusu Ramazan Demir Zonguldak'ta yapılan büyükler Türkiye Şampiyonasında 51 kilogramda birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu Ramazan Demir 25 Ekim'de Sırbistan'da yapılacak Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şampiyon Ramazan Demir ve Antrenörü Melikşah Sarıca'yı kabul ederken, başarılarından dolayı kutladı ve altınla ödüllendirdi. Isparta Belediyespor Kulübü sporcuları ve Isparta'nın spor dalında son iki yıldan buyana önemli başarılar elde ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Ispartaspor'un 2. lige yükselmesi ve yine kulüp ve bireysel sporlarda alınan Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonluklarının kendilerini son derece memnun ettiğini belirtti.

Tüm sporcularla büyük bir gurur duyduklarını dile getiren Başkan Başdeğirmen, son olarak Belediyespor Kulübü Boks Takımı sporcusu Ramazan Demir'in Türkiye Şampiyonluğu elde ettiğini aktarırken, başarısından dolayı kutladı. Başdeğirmen, "Türkiye Şampiyonluğunun, Balkanlara, Avrupa'ya, Dünya'ya da çıkması lazım. Avrupa ve Dünya müsabakalarında İstiklal Marşımızı söyleteceğine inanıyorum ve bunu bekliyorum. Belediyespor Kulübü sporcumuz olarak bizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğin inancındayım" dedi.

Isparta'nın spor altyapısını geliştirdiklerini belirten Başkan Başdeğirmen, 17 semt sahası yapıldığını, 3 gençlik merkezinin bitmek üzere olduğunu, üç adet spor salonu, bir tane de yarı olimpik yüzme havuzu inşaatlarının da başladığını söyledi. Isparta'ya 2 adet de UEFA standartlarında sentetik zeminli futbol sahası yapımının olduğunu kaydeden Başdeğirmen, "Bu yatırımlar Isparta'mızda bugüne kadar olmayan şeylerdi. Bunlar öğrencilerimize, gençlerimize, çocuklarımıza spor altyapıları hazırlıyor. Amacımız bu spor tesislerinde nice Ramazan Demir'leri yetiştirebilmektir. Daha güzel çalışmaları, başarıları şehrimize kazandırmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in destekleriyle şampiyonaya en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten Milli sporcu Ramazan Demir, "25 Ekim'de Sırbistan'da Dünya Şampiyonası var. Şampiyonada belediyemizi, şehrimizi, ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, İstiklal Marşımızı okutmak istiyorum" görüşlerinde bulundu. - ISPARTA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Binali Yıldırım Fahrettin Koca Mustafa Varank
Magazin Pınar Deniz Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya
Spor Donald Trump Ersun Yanal Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Mimar Sinan Ekrem İmamoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Demir yumruk Sırbistan yolunda - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 11:48:10. #1.11#