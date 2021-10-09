Cristiano Ronaldo'nun diyet efsanesi yalan çıktı! O da abur cubur seviyor
Portekiz star Cristiano Ronaldo'nun paketlenmiş gıda, şekerli ve asitli içecekler gibi ürünleri hiç kullanmadığı, beyaz et ve brokoliden başka bir şey yemediğiyle ilgili ortaya atılan iddiaların abartı olduğu ortaya çıktı. Ronaldo'nun eski takım arkadaşı Fonte, "Kimse bilmez ama haftada bazı günler 'abur cubur' partisi yapıyor. Ve her şeyi yiyor. Onu her şeyden biraz yerken gördüm" diye konuştu.
37 yaşına girmeye gün sayan Cristiano Ronaldo'nun diyet listesi hakkında çokça iddia ortaya atıldı. Portekizli starın, tamamen profesyonel yaşadığı ve hayatına bazı gıdaları hiç sokmadığına dair yapılan haberler in abartı olduğunu eski takım arkadaşı Jose Fonte ortaya çıktı. Goal'in aktardığı habere göre Fonte, "Ronaldo'yu her abur cuburdan yerken" gördüm ifadelerini kullandı.
KALORİLERDEN ÖZGÜR
Fonte, "Bazı özgür kalorili günleri var. Onu her şeyden biraz yerken gördüm" diye konuştu. Ronaldo'nun evinde bazı günler bolca 'abur cubur' tüketildiğini ifade etti.
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