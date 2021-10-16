Cristiano Ronaldo'dan çılgın hediye! Sevgilisi Georgina Rodriguez için 1.3 milyon lirayı düşünmeden harcadı
Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez'e 1.3 milyon lira değerinde çanta aldı. Rodriguez'in mücevherlerini koyması için alınan çanta 137 santim yüksekliğinde ve sekiz çekmeceye sahip.
Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez'e aldığı hediyelerle gündem olmaya devam ediyor. Portekizli yıldız, Rodriguez'e son olarak yaklaşık 2.6 milyon poundluk mücevher koleksiyonunu koyması için özel bir çanta aldı.
SOSYAL MEDYADAN ÇANTAYI PAYLAŞTI
Ronaldo, sevgilisinin mücevherlerini taşıyabilmesi için aldığı çantaya 1.3 milyon lira ödedi. Hediyesini çok beğenen Georgina Rodriguez sosyal medya hesabından çantayı paylaşarak Ronaldo'yu etiketledi. Yaklaşık 137 santim yükseliğindeki çantanın sekiz çekmecesi bulunuyor.
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