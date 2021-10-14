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Çorum FK antrenörü Bülent Üstüner, korona vürüse yenik düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Çorum FK antrenörü Bülent Üstüner, korona vürüse yenik düştü

TFF 2. Lig takımlarından Çorum FK'da antrenör olarak görev yapan Bülent Üstüner, korona virüs sebebi ile kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TFF 2. Lig takımlarından Çorum FK'da antrenör olarak görev yapan Bülent Üstüner, korona virüs sebebi ile kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bir süre önce kanser tedavisi gören TFF 2. Lig takımlarından Çorum FK antrenörü Bülent Üstüner, üç hafta önce korona virüse yakalandı. Rahatsızlığının artması üzerine Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Üstüner, geçtiğimiz hafta entübe edildi. Üstüner, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Üstüner'in cenazesi hastaneden alınarak Ankara'da kılınan cenaze namazının ardından Mamak Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Üstüner'in ailesi ve yakınları ile birlikte Çorum FK Başkanı Fatih Özcan, Teknik Direktör Ahmet Yıldırım ve ekibi ile yönetim kurulu üyeleri Oğuzhan Yaçın, Mustafa Ercan katıldı.

Bülent Üstüner Kimdir:

1969 doğumlu Bülent Üstüner, Körfezspor, Körfez FK, Pendikspor ve Fethiyespor kulüplerinde görev yaptı. Bülent Üstüner bu sezon Çorum FK'da göreve başladı. 991 yılında Kahramanmaraşspor'da profesyonel imza atan Bülent Üstüner, Ankaragücü, Ankara Demirspor, Sakaryaspor, Kuşadaşıspor, Bakırköyspor ve son olarakta GASKİ Spor formalarını giydi. - ÇORUM

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