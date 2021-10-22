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Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı / Oğuz Bal - Haberler | Spor

- Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı Çaykur Rizespor Süper Lig'in 10. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı.

- Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

RİZE - Çaykur Rizespor Süper Lig'in 10. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 10. haftasında evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak. İlk 9 haftada sadece 1 puan toplayabilen yeşil-mavili ekip, ligin son sırasına demir attı.

23 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak Kasımpaşa maçında sahadan 3 puan ile ayrılmak isteyen Çaykur Rizespor, maç öncesi hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tamamladı. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman taktık çalışmaları ile devam ederken çift kale maç ile son buldu.

Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
İhlas Haber Ajansı / Oğuz Bal - Spor Haberleri
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