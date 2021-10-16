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Çaykur Rizespor: 2-0

Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu - Haberler | Spor
Çaykur Rizespor: 2-0

STAT: Çotanak Spor KompleksiHAKEMLER: Erkan Özdamar, Candaş Elbil, Hakan KarabalcıkGZT GİRESUNSPOR: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Alexis Perez, Emre Taşdemir (Dk.67 Aziz Behich), Flavio, Hamidou Traore (Dk. 67 Sankhare), Sergio (Dk. 81 Joe Champness), Suleymanov (Dk.

STAT: Çotanak Spor Kompleksi

HAKEMLER: Erkan Özdamar, Candaş Elbil, Hakan Karabalcık

GZT GİRESUNSPOR: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Alexis Perez, Emre Taşdemir (Dk.67 Aziz Behich ), Flavio, Hamidou Traore (Dk. 67 Sankhare), Sergio (Dk. 81 Joe Champness), Suleymanov (Dk. 74 Pelupessy), Diabete, Umut Nayir (Dk. 82 Balde)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Tyler Boyd, Holmen, Selim Ay, Cemali, Kevin Dabo (Dk. 82 Alper Potuk), Djokovic (Dk. 70 Baiano), Boldrin, Aminu Umar (Dk.82 Eren), Erik Sabo (Dk. 70 Deniz), Bolasie

GOLLER: Dk. 62 Selim Ay (K.K.), 90+4 Joe Champness (GZT Giresunspor )

KIRMIZI KART:   Dk.12 Tyler Bold (Çaykur Rizespor )

SARI KART: Traore, Diarra, Sankhare (GZT Giresunspor)

Super Lig'in 9'uncu haftasında Giresun Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanan maçta GZT Giresunspor, Çaykur Rizespor'u 2-0 yenerek iç sahadaki ilk galibiyetini aldı.

4'üncü dakikada Flavio rakip oyuncuları geçerek topu Diabate'ye gönderdi. Diabate'nin ceza yayı üzerinden vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

12'nci dakikada ceza sahasına girmek isteyen Diabate'yi düşüren Tyler Boyd kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Kullanılan serbest atıştan sonuç çıkmadı.

33'üncü dakikada Suleymanov'un ceza sahasına yaptığı ortada Emre'nin gelişine vuruşunda top üst ağlarda kaldı.

45'inci dakikada Rizespor ceza sahasında oluşan karambolde Traore topu kaleye yolladı ancak kaleci Gökhan topa sahip oldu.

50'nci dakikada Traore'nin, ceza yayından çektiği şut üstten dışarı çıktı.

62'nci dakikada ceza sahası içinde topa sahip olan Diabate'nin pasında topa ters vuran Selim Ay kendi kalesine topu gönderdi:  1-0

79'uncu dakikada rakip oyuncudan topu çalan Sergio hızla ceza sahasına ilerledi, şutunu da çekti ancak top üstten dışarı çıktı.

90+4'üncü dakikada topu kapan Joe Champness hızla rakip kaleye ilerledi, kaleciyi geçerek topu boş kaleye gönderdi:  2-0

Maç 2-0 Giresunspor'un üstünlüğüyle sona erdi.


- Giresun

Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu - Spor Haberleri
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