Çaycumaspor, Geredespor'u 2-0 mağlup etti - Haberler Spor
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Çaycumaspor, Geredespor'u 2-0 mağlup etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Çaycumaspor, Geredespor'u 2-0 mağlup etti

Süper Amatör Lig takımlarından Çaycumaspor ve Bölgesel Amatör Lig takımlarından Geredespor sezonun açılış maçında karşı karşıya geldi.

ZONGULDAK (İHA) - Süper Amatör Lig takımlarından Çaycuma spor ve Bölgesel Amatör Lig takımlarından Geredespor sezonun açılış maçında karşı karşıya geldi.

Çaycumaspor sezonun ilk maçını Çaycuma Şehir Stadı'nda tam kadro olarak sahada yerini aldı. Çaycumaspor ve Geredespor Pazar günü Çaycuma Şehir Stadında karşılaştığı sezonun ilk maçında 2-0 üstün ayrıldı.

Sarı-Lacivertli ekip ilk golü penaltıdan Yasin İnanan attı. Son dakikalarda baskılarını sürdürün Çaycumaspor Emre Çelebi' nin vuruşuyla 2-0 ı buldu. Uzun soluklu süren maça AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz, siyasi partililer, STK temsilcileri, spor severler ve Çaycuma halkı destek için katıldı. - ZONGULDAK

Çaycumaspor, Geredespor'u 2-0 mağlup etti

Çaycumaspor, Geredespor'u 2-0 mağlup etti

Çaycumaspor, Geredespor'u 2-0 mağlup etti

Çaycumaspor, Geredespor'u 2-0 mağlup etti

Çaycumaspor, Geredespor'u 2-0 mağlup etti

Çaycumaspor, Geredespor'u 2-0 mağlup etti

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