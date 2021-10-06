Bursaspor'da Divan Kurulu toplantısı gerçekleşti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursaspor'da Divan Kurulu toplantısı gerçekleşti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bursaspor'da Divan Kurulu toplantısı gerçekleşti

Bursaspor Divan Kurulu bu akşam Birci Timsah Park'ta toplandı.

Bursaspor Divan Kurulu bu akşam Birci Timsah Park'ta toplandı. Yeşil-beyazlı kulübün başkanı Hayrettin Gülgüler, "Camiadan birlik ve beraberlik istiyoruz. Sizlerden tek beklentimiz bu. Biz çok çalışıyoruz. İnanın daha çok çalışacağız" dedi.

Bursaspor Kulübü Divan Kurulu Olağan toplantısı Bitci Timsah Park'ta gerçekleşti. Toplantıya Başkan Hayrettin Gülgüler, Yönetim Kurulu Üyeleri Osman Uçar, Serhat Akgün, Hasan Gürler, Ali Ağır, Emrah Kılıç, Semir Hüroğlu, Ömer Furkan Durmaz katıldı. Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, "Yeni yönetimimizle yaptığımız ilk toplantımıza katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Yönetim kurulumuz göreve geldiği andan itibaren kentimizin değerli büyüklerini ziyaretlerde bulunduk Bursaspor'umuz için neler yapabiliriz onları tartıştık. Değerli basın mensubu arkadaşlarımızla da toplantılar yaptık. Bu toplantılarımız devam edecek" diye konuştu.

"CAMİADAN BİRLİK VE BERABERLİK İSTİYORUZ"

Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler ise şunları söyledi: "Büyük Bursaspor'un değerli büyükleri sizlerin karşısında konuşmak büyük bir şereftir. Bizler sayın ekip liderim Emin Adanur'un da dediği gibi camiadan birlik ve beraberlik istiyoruz. Sizlerden tek beklentimiz bu. Biz çok çalışıyoruz. İnanın daha çok çalışacağız." Konuşmaların ardından gündemde yer alan Üye Kabul ve Sicil Kurulu seçimi yapıldı. Seçime tek liste Gökhan Tuzlacıoğlu ve ekibi aday oldu. Açık oylamanın ardından oybirliğiyle Gökhan Tuzlacıoğlu, Erkan Omaç, Recep Yıldız, Zafer Mete yeni dönem Üye Kabul ve Sicil Kurulu üyeleri oldu.

(Barış Yalım/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Ziya Selçuk
Magazin Gülşen Ezgi Mola Seda Sayan Işıl Sergen
Spor Marcao Ersun Yanal Fatih Terim Sergen Yalçın Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bursaspor'da Divan Kurulu toplantısı gerçekleşti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 23:07:05. #1.12#