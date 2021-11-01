Yere çöküp maçı durdurdu! Sakatlandı sanılan kaleciyi arı sokmuş

Bölgesel Amatör Lig 4'üncü Bölge 3'üncü Grup'ta Maküspor, sezonun ilk maçında Denizli Bağbaşı Zeytinköyspor'u konuk etti. Karşılaşmada çok ilginç bir olay yaşandı.

ARI SOKTU

Zeytinköyspor'un kalecisi Oğuzhan'ı maçın 11. dakikasında arı soktu. Maçı bırakan kalecinin omzunu tutması herkesi şaşırttı. Hakeme arı soktuğunu ifade eden kaleci, tedavi için kenara alındı. Oğuzhan maça devam etti, ancak takımını 1-0'lık yenilgiden kurtaramadı.

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