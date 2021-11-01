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Yere çöküp maçı durdurdu! Sakatlandı sanılan kaleciyi arı sokmuş

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Bölgesel Amatör Lig 4'üncü Bölge 3'üncü Grup'ta Maküspor-Bağbaşı maçında konuk ekibin kalecisi Oğuzhan'ı omzundan arı soktu. Bir anda oyunu bırakan kalecinin sakatlığı anlaşılmadı. Arı soktuğunu ifade eden kaleci için maç durduruldu.

Bölgesel Amatör Lig 4'üncü Bölge 3'üncü Grup'ta Maküspor, sezonun ilk maçında Denizli Bağbaşı Zeytinköyspor'u konuk etti. Karşılaşmada çok ilginç bir olay yaşandı.

Bir tuhaf maç durdurma sebebi! Kaleci Oğuzhan'ı arı soktu

ARI SOKTU

Zeytinköyspor'un kalecisi Oğuzhan'ı maçın 11. dakikasında arı soktu. Maçı bırakan kalecinin omzunu tutması herkesi şaşırttı. Hakeme arı soktuğunu ifade eden kaleci, tedavi için kenara alındı. Oğuzhan maça devam etti, ancak takımını 1-0'lık yenilgiden kurtaramadı.

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