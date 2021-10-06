Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'na 'tomruk' taşıyarak hazırlanıyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'na "tomruk" taşıyarak hazırlanıyor

AA / Serhat Çetinkaya - Haberler | Spor
Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'na

Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na hazırlanan Konyalı master milli sporcu Mustafa Altuntaş, antrenmanlarını ağaç sanayisinde, ağırlığının iki katını bulan tomruklarla yapıyor.

Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na hazırlanan Konyalı master milli sporcu Mustafa Altuntaş, antrenmanlarını ağaç sanayisinde, ağırlığının iki katını bulan tomruklarla yapıyor.

Küçük yaştan itibaren bilek güreşiyle uğraşan Altuntaş, 20 yıldır katıldığı turnuvalarda birçok madalya kazandı. 20 yaşındayken kendisini denemek için katıldığı ilk turnuvasında Türkiye ikincisi olan Altuntaş, sonraki 6 yılda da şampiyonalardan madalyasız dönmedi.

Daha sonra çok sevdiği bilek güreşine 11 yıl ara vermek zorunda kalan Altuntaş, 2018'de Dünya Şampiyonası'nın Türkiye'de yapılacağını öğrenince, yeniden hevesle bu spora başladı. Şampiyonaya katılmaya hak kazanamasa da hırslanıp bir sonraki yıl milli takıma seçilen Altuntaş, Yunanistan'daki Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etti.

Altuntaş: "Tomruklarla çalışmayı tercih ediyorum"

Salgın nedeniyle şampiyonalar iptal edilmesine karşın antrenmanlarını bırakmayan 41 yaşındaki milli sporcu, spor salonları kapanınca yıllar sonra tekrar ağaç sanayisinin yolunu tuttu.

Hem eski ustasına yardım eden hem de ağırlığının iki katını bulan tomrukları taşıyarak formunu koruyan Altuntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilek güreşine fiziki yatkınlığı nedeniyle başladığını söyledi.

Ay-yıldızlı sporcu, iki ay sonra Romanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda ağır sıklet master erkekler klasmanında mücadele edeceğini, antrenmanlarını da aralıksız sürdürdüğünü dile getirdi.

Şampiyonada altın madalya kazanmayı hedeflediğini aktaran Altuntaş, şöyle konuştu:

"Sanayide çalışırken, Türkiye şampiyonalarına antrenmana bile gerek duymadan katılıp ikincilik, üçüncülükler alıyordum. Bana sıkı bir antrenman oluyordu. Üzerine bir de para kazanıyordum. İş değiştirdikten sonra antrenmanlara spor salonunda devam ettim ama pandemiden dolayı spor salonları kapanınca, burası bulunmaz bir nimet oldu. Salonlar yeniden açıldı ama yine de tedbir için gitmek istemiyorum. Burada tomruklarla çalışmayı tercih ediyorum. Buranın şans getirdiğini düşünüyorum. Bilek güreşi çok popüler ama olimpik branş olmadığı için diğer spor dalları kadar maddi getirisi yok. Bilek güreşi benim sevdam ve 21 senedir yapıyorum. Gücüm yettiği kadar da yapacağım ve ülkemi temsil edeceğim. Maddi manevi elimden gelen her şeyi yapacağım ama bir de sponsor olursa daha iyi olur."

Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'na tomruk taşıyarak hazırlanıyor

Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'na tomruk taşıyarak hazırlanıyor

Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'na tomruk taşıyarak hazırlanıyor

Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'na tomruk taşıyarak hazırlanıyor

AA / Serhat Çetinkaya - Spor Haberleri
Norveç kabusu yaşıyor! Türkiye maçında oynayacak futbolcu bulmakta zorlanıyorlar

Norveç kabusu yaşıyor! Türkiye maçında oynayacak futbolcu bulmakta zorlanıyorlar
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Meral Akşener Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İbrahim Tatlıses Kubilay Aka İrem Derici Düm Tek Tek
Spor Fatih Terim Serdar Aziz Stefan Kuntz Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mehmet Fatih Emine Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'na 'tomruk' taşıyarak hazırlanıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 11:53:15. #1.17#