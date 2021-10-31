Beşiktaş yine revire döndü! Kritik maçlar öncesi ilk 11'den iki yıldız daha sakatlandı - Haberler Spor
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Beşiktaş yine revire döndü! Kritik maçlar öncesi ilk 11'den iki yıldız daha sakatlandı

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Hatay maçında arka adalesinden sakatlanan Batshuayi, Sporting ve Trabzonspor maçlarında oynayamayacak. Siyah-Beyazlı kulüp, Batshuayi'den sonra Rosier'in de sakatlığını açıkladı. Toplamda ilk 11'den 4 futbolcu sakatlık kurbanı.

Siyah-Beyazlı kulüp, Michy Batshuayi'nin uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve kanama, Valentin Rosier'in ise sağ alt baldır adalesinde (soleus) gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş yine revire döndü! Pjanic ve Josef'ten sonra iki yıldız daha sakatlandı

2 HAFTA

Michy Batshuayi ile Valentin Rosier'in sahalara dönme süresi en az 2 hafta. 2 futbolcu da Trabzonspor maçında oynamayacak.

ORTA SAHA DA YOK

Beşiktaş'ın ideal orta sahası Josef ve Pjanic'in de sakatlıkları devam ediyor. İki futbolcu da Sporting maçında sahada olamayacak.

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