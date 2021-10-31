Beşiktaş yine revire döndü! Kritik maçlar öncesi ilk 11'den iki yıldız daha sakatlandı
Hatay maçında arka adalesinden sakatlanan Batshuayi, Sporting ve Trabzonspor maçlarında oynayamayacak. Siyah-Beyazlı kulüp, Batshuayi'den sonra Rosier'in de sakatlığını açıkladı. Toplamda ilk 11'den 4 futbolcu sakatlık kurbanı.
Siyah-Beyazlı kulüp, Michy Batshuayi'nin uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve kanama, Valentin Rosier'in ise sağ alt baldır adalesinde (soleus) gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.
2 HAFTA
Michy Batshuayi ile Valentin Rosier'in sahalara dönme süresi en az 2 hafta. 2 futbolcu da Trabzonspor maçında oynamayacak.
ORTA SAHA DA YOK
Beşiktaş'ın ideal orta sahası Josef ve Pjanic'in de sakatlıkları devam ediyor. İki futbolcu da Sporting maçında sahada olamayacak.
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