Beşiktaş yenilgisiyle çılgına dönen Fatih Terim'in soyunma odası sözleri ortaya çıktı - Haberler Spor
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Beşiktaş yenilgisiyle çılgına dönen Fatih Terim'in soyunma odası sözleri ortaya çıktı

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2-1 kaybedilen Beşiktaş derbisinde topun takımda kalmaması, çok sayıda pas hatası yapılması ve Mohamed'in kaçırdığı penaltı Fatih Terim'i çıldırttı. Terim'in, "Böyle oynarsanız kaybedersiniz" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş yenilgisi sonrası soyunma odasında oyuncularına serzenişte bulundu. Fanatik'in haberine göre; özellikle yenilen hatalı goller ve kaçan penaltı nedeniyle oldukça öfkeli olduğu belirtilen tecrübeli teknik adamın, "Pas oyunu oynamaya, topu ayağında tutmaya çalışan bir takımda bu kadar pas hatası yaparsanız, zaten kazanamazsınız. Sonuçta karşınızda Beşiktaş var ve biz deplasmandayız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Beşiktaş yenilgisiyle çılgına dönen Fatih Terim'in soyunma odası sözleri ortaya çıktı

AYRICA GÖRÜŞTÜ

Mohamed'e çok kızgın olduğu belirtilen Terim'in, onunla özel bir görüşme yaptığı aktarıldı. Terim, hafta içinde takım kaptanlarına disiplin üzerine duracağını ifade etti.

HAKEM KONUSU YÖNETİMDE

Galatasaray yönetiminin de oyuncular ve teknik heyetten gelen hakem tepkisine katıldığı, özellikle taraftarların sosyal medyada kurduğu yoğun baskı sebebiyle, bir açıklama hazırlığının başladığı kaydedildi. Konu, yönetim kurulu toplantısının gündeminde görüşüldükten sonra, yönetimin net bir tavır takınacağı bildirildi.

Beşiktaş yenilgisiyle çılgına dönen Fatih Terim'in soyunma odası sözleri ortaya çıktı
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