Beşiktaş, U-19 Akademi Takımı ile antrenman maçı yaptı - Haberler Spor
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Beşiktaş, U-19 Akademi Takımı ile antrenman maçı yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Beşiktaş, U-19 Akademi Takımı ile antrenman maçı yaptı

Beşiktaş, Süper Lig'de M. Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıkları kapsamında BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde U-19 Akademi Takımı ile oynadığı antrenman maçından 8-0 galip ayrıldı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş, Süper Lig'de M. Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıkları kapsamında BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde U-19 Akademi Takımı ile oynadığı antrenman maçından 8-0 galip ayrıldı.

Siyah-beyazlılar maça; Mert Günok, Valentin Rosier, Necip Uysal, Berkay Vardar, Umut Meraş, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Alex Teixeira, Emirhan Delibaş ve Güven Yalçın ilk on biriyle başladı.

U-19 Akademi Takımı ise müsabakaya; Göktuğ Baytekin, Aytuğ Batur Kömeç, Okan Ağrap, Emre Aydemir, Burak Selver Yıldız, Badra Cisse, Kadircan Bilikli, Hayrullah Kerpi, Koray Yağcı, Miraç Asiltekin ve Halil Çiçek ilk on biriyle başladı.

Beşiktaş'ın 8-0 üstünlüğüyle sonuçlanan antrenman maçının ikinci yarısında Necip'in yerine Welinton, Oğuzhan'ın yerine Josef, Alex'in yerine Demir Ege ve Emirhan'ın yerine Ghezzal forma giydi.

Siyah-beyazlı takımın gollerini; Can Bozdoğan (3), Umut Meraş, Emirhan Delibaş, Güven Yalçın, Rachid Ghezzal ve Demir Ege Tıknaz kaydetti.

Beşiktaş, M. Başakşehir maçı hazırlıklarına üç günlük iznin ardından 11 Ekim Pazartesi günü saat 16.00'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Beşiktaş, U-19 Akademi Takımı ile antrenman maçı yaptı

Beşiktaş, U-19 Akademi Takımı ile antrenman maçı yaptı

Beşiktaş, U-19 Akademi Takımı ile antrenman maçı yaptı

Beşiktaş, U-19 Akademi Takımı ile antrenman maçı yaptı

Beşiktaş, U-19 Akademi Takımı ile antrenman maçı yaptı

Beşiktaş, U-19 Akademi Takımı ile antrenman maçı yaptı

Beşiktaş, U-19 Akademi Takımı ile antrenman maçı yaptı

Beşiktaş, U-19 Akademi Takımı ile antrenman maçı yaptı

Beşiktaş, U-19 Akademi Takımı ile antrenman maçı yaptı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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