Beşiktaş'ın atmosferine hayran kaldı! Sporting'in hocası, aynısını kendi taraftarından istedi

Sporting Lizbon'un hocası Ruben Amorim, Portekiz Ligi'ndeki Vitoria maçından sonra Beşiktaş karşılaşmasıyla ilgili yöneltilen sorulara cevap verdi. İlk maçta 4-1 kazanan Sporting'in hocası, henüz biten bir şeyin olmadığını vurguladı, taraftarlardan destek istedi.

"KAZANMAMIZ LAZIM"

Amorim, "İstanbul'da gördüğüm ortamı yakalamamız lazım. Kazanamazsak Devler Ligi'nden eleniriz. Her zaman kazanmak ve tüm kulvarlarda olmamız gerekiyor. Buna uygun taraftarımız var, stadımız var. İstanbul'daki ortama cevap vermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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