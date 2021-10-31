Beşiktaş'ın atmosferine hayran kaldı! Sporting'in hocası, aynısını kendi taraftarından istedi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş'ın atmosferine hayran kaldı! Sporting'in hocası, aynısını kendi taraftarından istedi

Haberler.com - Haberler | Spor
Beşiktaş'ın atmosferine hayran kaldı! Sporting'in hocası, aynısını kendi taraftarından istedi

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Sporting Lizbon'un hocası Amorim, Vodafone Park'taki atmosferden çok etkilendi. Amorim, Sporting taraftarından bu ortama cevap vermelerini istedi.

Sporting Lizbon'un hocası Ruben Amorim, Portekiz Ligi'ndeki Vitoria maçından sonra Beşiktaş karşılaşmasıyla ilgili yöneltilen sorulara cevap verdi. İlk maçta 4-1 kazanan Sporting'in hocası, henüz biten bir şeyin olmadığını vurguladı, taraftarlardan destek istedi.

Beşiktaş'ın atmosferine hayran kaldı! Sporting'in hocası, aynısını kendi taraftarından istedi

"KAZANMAMIZ LAZIM"

Amorim, "İstanbul'da gördüğüm ortamı yakalamamız lazım. Kazanamazsak Devler Ligi'nden eleniriz. Her zaman kazanmak ve tüm kulvarlarda olmamız gerekiyor. Buna uygun taraftarımız var, stadımız var. İstanbul'daki ortama cevap vermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Haberler.com - Spor Haberleri
Sergen Yalçın, Hatay mağlubiyeti sonrası öz eleştiri yaptı: İyi oynamadık

Sergen Yalçın, Hatay mağlubiyeti sonrası öz eleştiri yaptı: İyi oynamadık

 Sergen Yalçın'dan Hatayspor maçında sürpriz ilk 11

Sergen Yalçın'dan Hatayspor maçında sürpriz ilk 11
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title