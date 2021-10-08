Pjanic'in kankası geliyor! Beşiktaş, Barcelona'dan dünyaca ünlü yıldız Umtiti'ye formayı giydirmek üzere - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pjanic'in kankası geliyor! Beşiktaş, Barcelona'dan dünyaca ünlü yıldız Umtiti'ye formayı giydirmek üzere

Haberler.com - Haberler | Spor

Barcelona'da dünyaca ünlü Fransız savunmacı Sameul Umtiti'nin bileti kesildi. 27 yaşındaki futbolcu için Nice, Lazio ve Beşiktaş devrede. İspanyol basını ve birçok kaynak, Beşiktaş'ın bir adım daha önde olduğunu yazdı. Umtiti, kiralık olarak kendisini ispat edebileceği bir takıma gitmek istiyor.

Beşiktaş, Miralem Pjanic'ten sonra bir Barcelonalı yıldızı daha kadrosuna katmaya çalışıyor. Katalan devinde Ronald Koeman, Fransız savunmacıya hiç şans vermiyor. 27 yaşındaki futbolcu, kariyerini tekrar parlatmak istiyor. 2023'e dek kontratı bulunan Umtiti, geleceği uzun gözükmeyen Koeman'ın gidişini hesap ederek kiralık olarak ayrılmayı düşünüyor.

Beşiktaş dünyaca ünlü yıldızlara alıştı! Barcelona'nın dünyaca ünlü savunmacısı formayı giymeye çok yakın

NİCE, LAZİO VE BEŞİKTAŞ

Sport gazetesindeki habere göre bu üç takım Umtiti'yi istiyor. Beşiktaş ismi bir adım daha öne çıkmış durumda. Pjanic'in Beşiktaş'ta bulduğu atmosfer, iki kulübün iyi ilişkilere sahip olması, Umtiti ihtimalini güçlü kılıyor.

Beşiktaş dünyaca ünlü yıldızlara alıştı! Barcelona'nın dünyaca ünlü savunmacısı formayı giymeye çok yakın

DEVRE ARASI

Beşiktaş, devre arasında Umtiti için resmi girişimini yapacak. Umtiti transferi halinde kadrodan da yüksek ihtimalle en az bir yabancı futbolcunun bileti kesilecek.

Pjanic'in kankası geliyor! Beşiktaş, Barcelona'dan dünyaca ünlü yıldız Umtiti'ye formayı giydirmek üzere
Haberler.com - Spor Haberleri
Rakip takım taraftarları öfkeden çıldırdı! Sergen Yalçın'a verilen cezaya tepkiler çığ gibi

Rakip takım taraftarları öfkeden çıldırdı! Sergen Yalçın'a verilen cezaya tepkiler çığ gibi

 Son Dakika: Sergen Yalçın, Galatasaray maçında sahada olacak mı? İşte deneyimli hocaya verilen ceza

Son Dakika: Sergen Yalçın, Galatasaray maçında sahada olacak mı? İşte deneyimli hocaya verilen ceza
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Destici Necmettin Erbakan Temel Karamollaoğlu
Magazin Alişan Işıl Sergen Burak Sergen Aleyna Tilki
Spor Muslera Ali Koç Cristiano Kim Min-jae Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Pjanic'in kankası geliyor! Beşiktaş, Barcelona'dan dünyaca ünlü yıldız Umtiti'ye formayı giydirmek üzere - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 09:59:12. #1.17#