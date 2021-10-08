Pjanic'in kankası geliyor! Beşiktaş, Barcelona'dan dünyaca ünlü yıldız Umtiti'ye formayı giydirmek üzere

Beşiktaş, Miralem Pjanic'ten sonra bir Barcelonalı yıldızı daha kadrosuna katmaya çalışıyor. Katalan devinde Ronald Koeman, Fransız savunmacıya hiç şans vermiyor. 27 yaşındaki futbolcu, kariyerini tekrar parlatmak istiyor. 2023'e dek kontratı bulunan Umtiti, geleceği uzun gözükmeyen Koeman'ın gidişini hesap ederek kiralık olarak ayrılmayı düşünüyor.

NİCE, LAZİO VE BEŞİKTAŞ

Sport gazetesindeki habere göre bu üç takım Umtiti'yi istiyor. Beşiktaş ismi bir adım daha öne çıkmış durumda. Pjanic'in Beşiktaş'ta bulduğu atmosfer, iki kulübün iyi ilişkilere sahip olması, Umtiti ihtimalini güçlü kılıyor.

DEVRE ARASI

Beşiktaş, devre arasında Umtiti için resmi girişimini yapacak. Umtiti transferi halinde kadrodan da yüksek ihtimalle en az bir yabancı futbolcunun bileti kesilecek.

Haberler.com - Spor Haberleri