Pjanic'in kankası geliyor! Beşiktaş, Barcelona'dan dünyaca ünlü yıldız Umtiti'ye formayı giydirmek üzere
Barcelona'da dünyaca ünlü Fransız savunmacı Sameul Umtiti'nin bileti kesildi. 27 yaşındaki futbolcu için Nice, Lazio ve Beşiktaş devrede. İspanyol basını ve birçok kaynak, Beşiktaş'ın bir adım daha önde olduğunu yazdı. Umtiti, kiralık olarak kendisini ispat edebileceği bir takıma gitmek istiyor.
Beşiktaş, Miralem Pjanic'ten sonra bir Barcelonalı yıldızı daha kadrosuna katmaya çalışıyor. Katalan devinde Ronald Koeman, Fransız savunmacıya hiç şans vermiyor. 27 yaşındaki futbolcu, kariyerini tekrar parlatmak istiyor. 2023'e dek kontratı bulunan Umtiti, geleceği uzun gözükmeyen Koeman'ın gidişini hesap ederek kiralık olarak ayrılmayı düşünüyor.
NİCE, LAZİO VE BEŞİKTAŞ
Sport gazetesindeki habere göre bu üç takım Umtiti'yi istiyor. Beşiktaş ismi bir adım daha öne çıkmış durumda. Pjanic'in Beşiktaş'ta bulduğu atmosfer, iki kulübün iyi ilişkilere sahip olması, Umtiti ihtimalini güçlü kılıyor.
DEVRE ARASI
Beşiktaş, devre arasında Umtiti için resmi girişimini yapacak. Umtiti transferi halinde kadrodan da yüksek ihtimalle en az bir yabancı futbolcunun bileti kesilecek.