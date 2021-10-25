Beşiktaş'a hayat veren pozisyon! Muslera, Galatasaray taraftarına saç baş yoldurdu

Zirve yolunda kritik öne sahip Beşiktaş- Galatasaray maçında ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Cicaldau'nun golüyle öne geçen sarı-kırmızılılar, 39. dakikada Larin'in golüne engel olamadı. Siyah-beyazlıların skora dengeye getiren golü atmasının ardından ise sarı-kırmızılılar Muslera'ya tepki gösterdi.

YENİLEN BİRÇOK GOLDEN MUSLERA'YI SORUMLU TUTTULAR

Yenilen golde Muslera'nın hatası olduğunu savunan Galatasaray taraftarı sosyal medyada Uruguaylı eldivene tepki gösterdi. Taraftarlar, Muslera'nın çok iyi bir kaleci olduğunu ancak bu sezon sarı-kırmızılı takımın yediği birçok golde hatasının olduğunu belirtti.

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