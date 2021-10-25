Beşiktaş'a hayat veren pozisyon! Muslera, Galatasaray taraftarına saç baş yoldurdu - Haberler Spor
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Beşiktaş'a hayat veren pozisyon! Muslera, Galatasaray taraftarına saç baş yoldurdu

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Karşılaşmada Larin'in siyah-beyazlılara 1-1'lik beraberliği getiren golü atması sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar Muslera'ya hatalı gol yediği gerekçesiyle tepki gösterdi.

Zirve yolunda kritik öne sahip Beşiktaş- Galatasaray maçında ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Cicaldau'nun golüyle öne geçen sarı-kırmızılılar, 39. dakikada Larin'in golüne engel olamadı. Siyah-beyazlıların skora dengeye getiren golü atmasının ardından ise sarı-kırmızılılar Muslera'ya tepki gösterdi.

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Yenilen golde Muslera'nın hatası olduğunu savunan Galatasaray taraftarı sosyal medyada Uruguaylı eldivene tepki gösterdi. Taraftarlar, Muslera'nın çok iyi bir kaleci olduğunu ancak bu sezon sarı-kırmızılı takımın yediği birçok golde hatasının olduğunu belirtti.

Beşiktaş'a hayat veren pozisyon! Muslera, Galatasaray taraftarına saç baş yoldurdu

Beşiktaş'a hayat veren pozisyon! Muslera, Galatasaray taraftarına saç baş yoldurdu

Beşiktaş'a hayat veren pozisyon! Muslera, Galatasaray taraftarına saç baş yoldurdu

Beşiktaş'a hayat veren pozisyon! Muslera, Galatasaray taraftarına saç baş yoldurdu

Beşiktaş'a hayat veren pozisyon! Muslera, Galatasaray taraftarına saç baş yoldurdu
Haberler.com - Spor Haberleri
Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
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