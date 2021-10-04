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Bellona Kayseri Basketbol'un seçmeleri tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bellona Kayseri Basketbol'un seçmeleri tamamlandı

Kayseri'yi Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde temsil eden Bellona Kayseri Basketbol takımı, alt yapısını güçlendirmek için seçme yapma yaptı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'yi Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde temsil eden Bellona Kayseri Basketbol takımı, alt yapısını güçlendirmek için seçme yapma yaptı.

Kulüp Başkanı Ömer Yağmur, Sportif Direktör Ahmet Bozbey, A Takım antrenörü Ayhan Avcı'nın da yer aldığı seçmelere beklenenin çok üzerinde katılım oldu. Bellona Kayseri Basketbol Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, " Alt yapıyı güçlendirmek için çaba gösteriyoruz. Pazar günü yaptığımız seçmelerde Kayseri'de ne kadar çok sevilen bir kulüp olduğumuzu bir kez daha gördük. Hem veliler, hem de seçmeler için gelen kızlarımız Sami Yangın Anadolu Lisesi Spor Salonu'nu doldurdu. Bellona Kayseri Basketbolun alt yapısı için çok faydalı ve verimli bir seçme oldu. Burada antrenörümüz Ayhan Avcı da seçmelere gelen sporcuları görme imkanı buldu" dedi. Kulüp resmi sitesinden de seçmeler ile ilgili açıklamada ise, "2007-2012 doğumlu gençlerimizin katıldığı seçme yaptık. İlgi ve alakaya hayran kaldık. Hepinizin ayaklarına sağlık" denildi.

Bellona Kayseri Basketbol kulübünden, seçilen basketbolcu adaylarının alt yapıda ki yaş grupları ile birlikte antrenmanlarını yıl boyu sürdüreceği belirtildi. - KAYSERİ

Bellona Kayseri Basketbol'un seçmeleri tamamlandı

Bellona Kayseri Basketbol'un seçmeleri tamamlandı

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