Bellona Kayseri Basketbol deplasmanda kaybetti
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, ligin 2.maçında deplasmanda Antalya 07 Basketbola konuk oldu.
ANTALYA (İHA) - Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, ligin 2.maçında deplasmanda Antalya 07 Basketbola konuk oldu. Sarı kırmızılı takım rakibine 11 sayı farkla 81-70 mağlup olarak üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.
Salon: Antalya Akdeniz Spor Salonu
Hakemler: Erhan Gürsel xx, Hande Öztürk xx, Çağlar Özkan xx
Antalya 07 Basketbol: Gamze Takmaz xx (7), Gamrice Davis xxx (25), Öykü Taşkın x, Luca Ivankovic xx (9), İlsu Darıcıoğlu x (5), Jazmine Jones xxx (22), Emmanuella Mayombo xx (8), Sibel Özel x (5)
Bellona Kayseri Basketbol: Renata Brezinova x (7), Zeynep Öykü Kalbisağde x, Meltem Topaloğlu x, Sevgi Tonguç x (3), Derin Yay x (3), Broogue Williams xxx (30), Egle Sventoraite x (5), Helin Bobeyi x (5), Destiny Slocum xx (17)
Periyotlar:
1.Periyot: 21-16 (Antalya 07 Basketbol lehine)
Devre: 39- 31
3.Periyot: 60-51 (Antalya 07 Basketbol lehine) - KAYSERİ