Bellona Kayseri Basketbol deplasmanda kaybetti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bellona Kayseri Basketbol deplasmanda kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bellona Kayseri Basketbol deplasmanda kaybetti

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, ligin 2.maçında deplasmanda Antalya 07 Basketbola konuk oldu.

ANTALYA (İHA) - Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, ligin 2.maçında deplasmanda Antalya 07 Basketbola konuk oldu. Sarı kırmızılı takım rakibine 11 sayı farkla 81-70 mağlup olarak üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.

Salon: Antalya Akdeniz Spor Salonu

Hakemler: Erhan Gürsel xx, Hande Öztürk xx, Çağlar Özkan xx

Antalya 07 Basketbol: Gamze Takmaz xx (7), Gamrice Davis xxx (25), Öykü Taşkın x, Luca Ivankovic xx (9), İlsu Darıcıoğlu x (5), Jazmine Jones xxx (22), Emmanuella Mayombo xx (8), Sibel Özel x (5)

Bellona Kayseri Basketbol: Renata Brezinova x (7), Zeynep Öykü Kalbisağde x, Meltem Topaloğlu x, Sevgi Tonguç x (3), Derin Yay x (3), Broogue Williams xxx (30), Egle Sventoraite x (5), Helin Bobeyi x (5), Destiny Slocum xx (17)

Periyotlar:

1.Periyot: 21-16 (Antalya 07 Basketbol lehine)

Devre: 39- 31

3.Periyot: 60-51 (Antalya 07 Basketbol lehine) - KAYSERİ

Bellona Kayseri Basketbol deplasmanda kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title