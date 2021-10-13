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Bellona Kayseri Basketbol Avrupa sınavında

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Bellona Kayseri Basketbol Avrupa sınavında

Bellona Kayseri Basketbol takımı, yarın EuroCup Women D Grubunda ilk maçına çıkacak.

KAYSERİ (İHA) - Bellona Kayseri Basketbol takımı, yarın EuroCup Women D Grubunda ilk maçına çıkacak.

EuroCup Women D Grubunda mücadele edecek olan Bellona Kayseri Basketbol, ilk maçında yarın Ankara'da Nesibe Aydın ile karşılaşacak. Nesibe Aydın maçı için Ankara'ya yola çıkan sarı kırmızılılar maç öncesi son antrenmanı Ted Ankara Kolejliler Spor Salonunda yapacak ve ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. EuroCup'a galibiyetle başlamak istediklerini belirten Bellona Kayseri Basketbol takımı Coachı Ayhan Avcı, "EuroCup Women D Grubuna galibiyetle başlamak istiyoruz. Tüm planlarımızı galibiyet üzerine yaptık. Grupta bütün takımlar birbirine denk seviye. Biz maç maç çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Lige EuroCup galibiyeti ile başlamak bizim için önemli olacak" diye konuştu.

TED Ankara Kolejliler Spor Salonunda oynanacak olan Nesibe Aydın ile Bellona Kayseri Basketbol mücadelesi saat 16.30'da başlayacak.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Bellona Kayseri Basketbol Avrupa sınavında

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