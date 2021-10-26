Belediye Derincespor: 5-1

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Kadir Sağlam (xx), Anıl Usta (xx), Abdullah Uğur Sarı (xx)

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur mücadelesinde Spor Toto Süper Ligi ekibi Altay, evinde TFF 3'üncü Lig takımlarından Belediye Derincespor'u 5-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. İzmir ekibinin gollerini Deniz, Rayan (2), Paixao ve Thiam kaydederken, konuk takımın tek golünü Sercan attı.

Altay müsabakadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet