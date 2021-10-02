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Bayburt Özel İdarespor ile Sivas Belediyespor arasında oynanan gergin maç golsüz sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bayburt Özel İdarespor ile Sivas Belediyespor arasında oynanan gergin maç golsüz sona erdi

TFF 2. Lig ekiplerinden Bayburt Özel İdarespor, Gençosman Stadyumu'nda Sivas Belediyespor'u konuk etti.

BAYBURT (İHA) - TFF 2. Lig ekiplerinden Bayburt Özel İdarespor, Gençosman Stadyumu'nda Sivas Belediyespor'u konuk etti. Gergin geçen maç golsüz berabere sona erdi.

Maçın ilk dakikalarında gol fırsatını tepen Bayburtsporlu oyuncu Yunus Emre Yalçın, topu dışarı gönderdi. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği maçın 15. dakikasında ev sahibi takım oyuncuları ile konuk takım oyuncuları arasında kavga çıktı, tribünlerden 'yuh' sesleri yükseldi. Her iki takımın baskılı mücadele sergilediği müsabakada Sarı-Siyahlı ekip, gelen gol fırsatlarını iyi değerlendiremeyen taraf oldu. Sarı kartların sıkça gösterildiği tartışılmalı müsabakada, Bayburtspor teknik ekibi de sarı karttan nasibini aldı. Olaylı maçta ilk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda istediği oyunu sergileyemeyen Bayburtspor ve Sivas Belediyespor gol yememek için direnirken, gol pozisyonlarını da her iki takım fırsata çeviremedi. Serbest vuruş kazanan Sivas Belediyespor, net gol pozisyonu kaçırarak, topu dışarı gönderdi, beraberlik bozulmadı. Son dakika gelen gol pozisyonlarını her iki takım gol ile taçlandıramazken, sarı kartların gösterildiği ve seslerin yükseldiği maç 0-0 skorla berabere bitti.

Ligin 6'ncı haftasında Bayburtspor, deplasmanda Etimesgut Belediyespor ile karşılaşacak. - BAYBURT

Bayburt Özel İdarespor ile Sivas Belediyespor arasında oynanan gergin maç golsüz sona erdi

Bayburt Özel İdarespor ile Sivas Belediyespor arasında oynanan gergin maç golsüz sona erdi

Bayburt Özel İdarespor ile Sivas Belediyespor arasında oynanan gergin maç golsüz sona erdi

Bayburt Özel İdarespor ile Sivas Belediyespor arasında oynanan gergin maç golsüz sona erdi

Bayburt Özel İdarespor ile Sivas Belediyespor arasında oynanan gergin maç golsüz sona erdi

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