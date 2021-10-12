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Kalev Cramo: 77 - 81

Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem - Haberler | Spor
Kalev Cramo: 77 - 81

SALON: Nilüfer TOFAŞ Spor SalonuHAKEMLER: Boris Krejic (Slovenya), Alexandre Deman (Fransa), Martin Vulic (Hırvatistan)TOFAŞ: Zubcic 10, Berk Uğurlu 16, Cruz 17, Cook 5, Muhsin Yaşar 8, Emre Tanışan 10, Shepherd 6, Berke Büyüktuncel, Yiğit Arslan 5, Ali TaşkınKalev Cramo: Lewis 17, Silins 8,...

SALON: Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu

HAKEMLER: Boris Krejic ( Slovenya ), Alexandre Deman ( Fransa ), Martin Vulic ( Hırvatistan )

TOFAŞ: Zubcic 10, Berk Uğurlu 16, Cruz 17, Cook 5, Muhsin Yaşar 8, Emre Tanışan 10, Shepherd 6, Berke Büyüktuncel, Yiğit Arslan 5, Ali Taşkın

Kalev Cramo: Lewis 17, Silins 8, Berry 10, Nurger 4, Kitsing 8, Melson 24, Kurbas, Hermet 8, Dorbek 2

1'İNCİ PERİYOT: 25-18

DEVRE: 40-40

3'ÜNCÜ PERİYOT:  58-62

5 FAUL ALAN: Dk. 32.09 Nurger (Kalev Cramo)

TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin F Grubu 2'nci hafta maçında sahasında ağırladığı Kalev Cramo'YA 81-77 mağlup oldu.

Maçın başında Melson ve Silins'in atışlarında 3 sayılık isabet bulan Kalev Cramo, ilk dakikada 6-0 öne geçti. TOFAŞ, hücumda Berk Uğurlu, Cruz ve Zubcic'in sayı katkısıyla ilk çeyreği 25-18 önde tamamladı. İkinci çeyreğe iyi başlayan Kalev Cramo, 13'üncü dakikada 28-27 öne geçti. TOFAŞ'lı basketbolcuların bulduğu isabetli atışlarla ilk yarı 40-40 eşitlikle bitti. 3'üncü periyotta Melson'un isabetli atışlarıyla sayı üreten Cramo, 27'nci dakikada 59-49 öne geçti. 3'üncü periyodu 62-58 skorla konuk ekip önde bitirdi.

Son periyotta Lewis ile etkili olan konuk ekip, 31'inci dakikada farkı 6 sayıya çıkararak, skoru 67-61'e çıkardı. TOFAŞ, iyi savunmayla 37'nci dakikada Cruz ile bulduğu sayıyla skoru 71-71 eşitledi. Kalev Cramo, oyuncuların isabetli dış atışlarıyla son 18 saniyeye 2 sayı önde girdi. Pota altından Lewis ile top çıkarmaya çalışan konuk ekip, 5 saniye boyunca elden topu çıkaramayınca son hücum TOFAŞ'a kaldı. Son hücumu mavi-yeşilliler değerlendirmeyince Kalev Cramo maçtan 81-77 galip ayrıldı.


- Bursa
Kalev Cramo: 77 - 81

Kalev Cramo: 77 - 81

Kalev Cramo: 77 - 81

Kalev Cramo: 77 - 81

Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem - Spor Haberleri
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Haber: Kalev Cramo: 77 - 81 - Haberler Spor
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