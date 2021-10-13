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Başkan Kuş, İstanbul'da derece yapan sporcuyu ödüllendirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Başkan Kuş, İstanbul'da derece yapan sporcuyu ödüllendirdi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Dünya Gençlik Ligi'nde 5.'nci olan Savaş Öğüş'ü ödüllendirdi.

İSTANBUL (İHA) - Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Dünya Gençlik Ligi'nde 5.'nci olan Savaş Öğüş'ü ödüllendirdi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye Belediyesi AK Ev Spor Salonlarında eğitim gören ve geçtiğimiz günlerde düzenlenen Dünya Gençlik Ligi'nde 5.'nci olan Savaş Öğüş'ü ödüllendirdi. Başkan Kuş, AK Ev Spor Salonlarında hem sportif faaliyetlere katılan hem de milli ve manevi değerlere haiz birer gençlik olarak yetişen sporcuları ödüllendirmeye devam ediyor. Gençliğe yaptığı yatırımlarla kamuoyunun takdirini toplayan Eyyübiye Belediyesi, AK Ev Spor Salonlarında eğitim gören sporcuların turnuvalardaki başarısıyla da gururlanıyor. Son olarak İstanbul'da 17-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Dünya Gençlik Ligi'nde ilimizi ve ilçemizi temsil eden Savaş Öğüş, 57 ülkeden 900 sporcu arasında 5.'nci olup, Eyyübiye ilçesinin gururu oldu. Başarılı sporcuları ödüllendiren Başkan Kuş, makamında, Başkan Yardımcısı Mehmet Elgün, Birim Müdürü Tarkan Turan Öztekin, Antrenör Ahmet Küçük'le birlikte Savaş Öğüş'le bir araya gelip, sporcuya başarısından dolayı çeşitli hediyeler verdi.

Eyyübiye Belediyesi olarak gençlerin her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Kuş," AK EV Spor salonlarımızda ve Gençlik Merkezlerimizde Eyyübiye gençliğine yatırım yapmaya devam ediyoruz" dedi. - ŞANLIURFA

Başkan Kuş, İstanbul'da derece yapan sporcuyu ödüllendirdi

Başkan Kuş, İstanbul'da derece yapan sporcuyu ödüllendirdi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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