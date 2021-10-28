Barcelona'da Ronald Koeman sonrası sürpriz tercih! İşte Katalan devinin yeni hocası
Barcelona'da Ronald Koeman'dan boşalan teknik direktörlük görevine B takımını çalıştıran Sergi Bajuan getirildi. İspanyol hocanın geçici olarak takımın başında olacağı belirtilirken Katalan devinin, Al-Sadd'ı çalıştıran efsane futbolcusu Xavi Hernandez'le görüşme halinde olduğu ifade edildi.
Rayo Vallecano yenilgisinin ardından görevine son verilen Ronald Koeman'ın yerine geçen isim belli oldu. Barcelona'da B takımın teknik direktörlüğünü yapan Sergi Bajuan, geçici olarak takımın hocalığını yapacak.
XAVI İÇİN TEMASLAR SÜRÜYOR
Barcelona'da üst üste alınan başarısız sonuçların ardından yolların ayrıldığı Ronald Koeman'ın yerine B takımının hocası Sergi Bajuan'ın getirilmesi kafaları karıştırdı. Katalan devinin, Xavi'yi takımın başına getireceği sık sık dile getirilirken Katalan devinin efsane futbolcusuyla hala görüşme halinde olduğu ve henüz anlaşmanın sağlanamadığı öğrenildi.
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