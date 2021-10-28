Barcelona'da Ronald Koeman sonrası sürpriz tercih! İşte Katalan devinin yeni hocası - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Barcelona'da Ronald Koeman sonrası sürpriz tercih! İşte Katalan devinin yeni hocası

Haberler.com - Haberler | Spor

Barcelona'da Ronald Koeman'dan boşalan teknik direktörlük görevine B takımını çalıştıran Sergi Bajuan getirildi. İspanyol hocanın geçici olarak takımın başında olacağı belirtilirken Katalan devinin, Al-Sadd'ı çalıştıran efsane futbolcusu Xavi Hernandez'le görüşme halinde olduğu ifade edildi.

Rayo Vallecano yenilgisinin ardından görevine son verilen Ronald Koeman'ın yerine geçen isim belli oldu. Barcelona'da B takımın teknik direktörlüğünü yapan Sergi Bajuan, geçici olarak takımın hocalığını yapacak.

XAVI İÇİN TEMASLAR SÜRÜYOR

Barcelona'da üst üste alınan başarısız sonuçların ardından yolların ayrıldığı Ronald Koeman'ın yerine B takımının hocası Sergi Bajuan'ın getirilmesi kafaları karıştırdı. Katalan devinin, Xavi'yi takımın başına getireceği sık sık dile getirilirken Katalan devinin efsane futbolcusuyla hala görüşme halinde olduğu ve henüz anlaşmanın sağlanamadığı öğrenildi.

Haberler.com - Spor Haberleri
Barcelona'da görevine son verilen Ronald Koeman, 12 milyon euro tazminat alacak

Barcelona'da görevine son verilen Ronald Koeman, 12 milyon euro tazminat alacak

 Barcelona taraftarının rüyası gerçek oldu! Xavi Hernandez takıma hoca olarak geri dönüyor

Barcelona taraftarının rüyası gerçek oldu! Xavi Hernandez takıma hoca olarak geri dönüyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title