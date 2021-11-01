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Bakasetas sevgilisi ile Uzungöl'ü gezdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bakasetas sevgilisi ile Uzungöl'ü gezdi

Bu sezon gösterdiği performans ile Trabzonspor'un ligi lider götürmesinde büyük rol oynayan Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas, haftasonu sevgilisi ile Uzungöl'ü gezdi.

TRABZON (İHA) - Bu sezon gösterdiği performans ile Trabzonspor'un ligi lider götürmesinde büyük rol oynayan Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas, haftasonu sevgilisi ile Uzungöl'ü gezdi.

Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından Bakasetas sevgilisi Lia Avraamile birlikte hafta sonunu Trabzon'un turizm bölgesi ve doğa harikası olan Uzungöl'de geçirdi. Klazomat bölgesinde bir işletmede sevgilisi ve arkadaşları ile kahvaltı yapan ve kuymak yiyen yıldız oyuncu, kahvaltıdan sonra Uzungöl çevresinde yürüyüş yaptı.

Uzungöllülerin ve bölgedeki turistlerin ilgisini çeken yıldız oyuncu, fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını da kırmadı. Sosyal medya hesabından sevgilisi ile özel anlarını paylaşan yıldız futbolcu, akşam saatlerine doğru Trabzon şehir merkezine döndü. - TRABZON

Bakasetas sevgilisi ile Uzungöl'ü gezdi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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