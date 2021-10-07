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Bakan Kasapoğlu, Stefan Kuntz ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bakan Kasapoğlu, Stefan Kuntz ile bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki Norveç ve Letonya maçları öncesinde, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz'u ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki Norveç ve Letonya maçları öncesinde, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz'u ziyaret etti.

Kuntz'u yeni görevinden dolayı tebrik eden ve kendisinden takımın durumu hakkında bilgi alan Bakan Kasapoğlu, Norveç ve Letonya ile oynanacak önemli karşılaşmalar öncesinde Alman teknik adama ve Milli Takım'a başarılar diledi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette, Kuntz'un yanı sıra TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan ve Genel Sekreter Kadir Kardaş da hazır bulundu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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