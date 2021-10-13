Babel'den çarpıcı transfer itirafı geldi: Büyük pişmanlık yaşıyorum - Haberler Spor
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Babel'den çarpıcı transfer itirafı geldi: Büyük pişmanlık yaşıyorum

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Galatasaray'ın tecrübeli Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, kariyerindeki bazı adımlardan dolayı pişmanlık duyduğunu itiraf etti. Babel, "Hollanda Milli Takımı'nda daha fazla süre almak için Hoffenheim'a Bundesliga'ya gittim ama hayaller gerçeklerle örtüşmedi. Geriye gittim. Pişmanlık duyuyorum" dedi.

Sarı-Kırmızılı takımın tecrübeli futbolcusu Babel, kariyerinde yaptığı tercihlerle hakkında içini döktü. Beşiktaş, Kasımpaşa, Liverpool, Ajax, Al Ain, Deportivo, Fulham gibi takımlarda forma giyen Babel, en çok Hoffenheim transferinden pişman olduğunu söyledi.

Babel'den çarpıcı transfer itirafı geldi: Büyük pişmanlık yaşıyorum

"BÜYÜK GÜÇ OLUYORLARDI"

Babel, "Liverpool'da Rafa Benitez ve Kenny Dalglish ile birlikte neredeyse 4 yıl geçirdim. Hoffenheim büyük bir güç haline geliyordu. Ama Bundesliga'ya transfer olmaktan dolayı pişmanlık yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

"HOLLANDA İÇİN AYRILDIM"

Milli Takım'da oynamak için ayrıldığını vurgulayan yıldız futbolcu, " "Ayrılmamın tek nedeni Hollanda Milli Takımı'ndaki pozisyonumu koruyabilmek için daha fazla süre almak istememdi. Ama Hoffenheim'da hayaller gerçek olmadı" dedi.

Babel'den çarpıcı transfer itirafı geldi: Büyük pişmanlık yaşıyorum
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Haber: Babel'den çarpıcı transfer itirafı geldi: Büyük pişmanlık yaşıyorum - Haberler Spor
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