AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2. hafta maçları yarın yapılacak - Haberler Spor
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AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2. hafta maçları yarın yapılacak

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2. hafta maçları yarın yapılacak

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 2. haftanın programı şöyle:

14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Cengiz Gönüllü)

16.00 Yeni Kızıltepespor-Altekma (Kızıltepe Atatürk)

16.00 Sorgun Belediyespor-Bingöl Solhanspor (Sorgun)

16.30 Ziraat Bankkart- Spor Toto (Başkent Voleybol)

17.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş (Burhan Felek Vestel)

18.00 Arkas Spor-Tokat Belediye Plevne (Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi)

19.00 Halkbank-Cizre Belediyespor (Başkent Voleybol)

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
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Haber: AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2. hafta maçları yarın yapılacak - Haberler Spor
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