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Avrupa derbisi Fenerbahçe'nin

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Avrupa derbisi Fenerbahçe'nin

EuroLeague Women B Grubu ilk hafta mücadelesinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya kaldı.

EuroLeague Women B Grubu ilk hafta mücadelesinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya kaldı. Mücadeleden sarı-lacivertli ekip 20 sayı farklı 89-69 galip ayrıldı.

Salon: Şehit Mustafa Özel

Hakemler: Viola Györgyi (Norveç), Anastasios Kardaris ( Yunanistan ), Cecillia Toth (Macaristan)

Galatasaray: Melis Gülcan x 5, Pelin Bilgiç xxx 20, Steinberga xx 10, Dungee x 3, Krajisnik xxx 23, Merve Aydın x 8, Sude Yılmaz x, Gizem Başaran Turan x

Başantrenör: Efe Güven

Fenerbahçe Safiport: Iagupova xxxx 29, Şerife Alperi Onar xx 6, Tuğçe Canıtez xx 2, McBride xxx 21, Williams xxx 18, Zahui xx 6, Manolya Kurtulmuş xx 7

Başantrenör: Victor Lapena

1. Periyot: 14-17 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 38-43 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 50-62 (Fenerbahçe lehine)

(İHA)

Avrupa derbisi Fenerbahçe'nin

Avrupa derbisi Fenerbahçe'nin

Avrupa derbisi Fenerbahçe'nin

Avrupa derbisi Fenerbahçe'nin

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