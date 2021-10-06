Avrupa derbisi Fenerbahçe'nin
EuroLeague Women B Grubu ilk hafta mücadelesinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya kaldı.
EuroLeague Women B Grubu ilk hafta mücadelesinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya kaldı. Mücadeleden sarı-lacivertli ekip 20 sayı farklı 89-69 galip ayrıldı.
Salon: Şehit Mustafa Özel
Hakemler: Viola Györgyi (Norveç), Anastasios Kardaris ( Yunanistan ), Cecillia Toth (Macaristan)
Galatasaray: Melis Gülcan x 5, Pelin Bilgiç xxx 20, Steinberga xx 10, Dungee x 3, Krajisnik xxx 23, Merve Aydın x 8, Sude Yılmaz x, Gizem Başaran Turan x
Başantrenör: Efe Güven
Fenerbahçe Safiport: Iagupova xxxx 29, Şerife Alperi Onar xx 6, Tuğçe Canıtez xx 2, McBride xxx 21, Williams xxx 18, Zahui xx 6, Manolya Kurtulmuş xx 7
Başantrenör: Victor Lapena
1. Periyot: 14-17 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 38-43 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 50-62 (Fenerbahçe lehine)
(İHA)