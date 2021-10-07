Attığı golü hüngür hüngür ağlayarak ölen ağabeyine adayan futbolcu, PFDK'lık oldu - Haberler Spor
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Attığı golü hüngür hüngür ağlayarak ölen ağabeyine adayan futbolcu, PFDK'lık oldu

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Attığı golü hüngür hüngür ağlayarak ölen ağabeyine adayan futbolcu, PFDK'lık oldu

TFF 1. Lig ekibi Samsunspor'da oynayan Hasan Kılıç, Ümraniyespor'a attığı penaltı golünün ardından formasını çıkararak hayatını kaybeden ağabeyini anan tişörtünü kameralara göstermişti. Fakat deneyimli oyuncu futbol müsabakalarında tişörtle mesaj vermek talimatlara aykırı olduğu için PFDK'ya sevk edildi. Bu karar sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı.

Gol attıktan sonra hayatını kaybeden ağabeyinin fotoğrafının basılı olduğu tişörtü kameralara gösteren Samsunsporlu Hasan Kılıç'ın Pfdk'ya sevk edilmesi tepki topladı.

"UNUTULMADIN, UNUTULMAYACAKSIN CANIM ABİM"

Samsunsporlu Hasan Kılıç, Ümraniyespor maçında penaltıdan takımına beraberliği getiren golü attı. Golden sonra gözyaşlarına boğulan deneyimli futbolcu, "Unutulmadın, unutulmayacaksın canım abim" yazılı bir tişörtünü kameralara gösterdi. Ancak futbol sahalarında tişörtle mesaj vermek talimatlara aykırı hareket sayıldığı için 29 yaşındaki oyuncu PDFK'ya sevk edildi. Sosyal medyada futbolseverler Kılıç'a destek çıkarken, TFF'yi topa tuttu.

Attığı golü hüngür hüngür ağlayarak ölen ağabeyine adayan futbolcu, PFDK'lık oldu

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Yorumlar (1)
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Haber: Attığı golü hüngür hüngür ağlayarak ölen ağabeyine adayan futbolcu, PFDK'lık oldu - Haberler Spor
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