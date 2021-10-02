ATA SPORU CİRİTİ KADIN HAKEMLER YÖNETİYOR

ERZURUM (DHA) - TÜRKLERİN Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri dönemden bu yana oynadıkları savaş oyunu olarak bilinen cirit sporunu kadın hakemler yönetiyor.

Erzurum'da düzenlenen 5'inci geleneksel cirit turnuvası, ETNO alanında başladı. Erzurum'daki atlıspor kulüplerinin katıldığı ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği müsabakalarda erkek hakemlerin yanısıra kadın hakemler de görev yapıyor. Şah Dadaş Atlıspor Kulüpü ile Osmanlıspor Atlıspor Kulübü'nün maçında görev alan Sema Çevik, hem izleyenlerden hem de Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ufuk Atalay'dan tam not aldı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ufuk Atalay, kadın hakemlerin performansından çok memnun olduğunu söyledi.

Kadın hakemlerin sahaya inmesinin sporculara da özgüven verdiğini ifade eden Atalay, "Sporcular daha bir dikkatle sahaya çıkıyor. Kadın hakemler de başarılı bir şekilde maçları yönetiyorlar. Kendilerinden müthiş bir performans alıyorum. Yaptığım denetlemelerde de izledim çok başarılı bir yönetim sergiliyorlar. Kısa süre sonra onları başhakemlikte de görebiliriz" dedi.

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi antrenörlük programından mezun olduğunu ve 3'üncü derece hentbol antrenörü olduğunu belirten Sema Çevik, babasıyla birlikte çok küçük yaşta at yetiştiriciliği yaptığını söyledi. Babasından cirit maçlarını dinlediğini anlatan Çevik, üniversite okurken cirit hakemliği kursunu başarıyla bitirerek görev aldığını kaydetti. Ata sporu ciritte kadın hakemlerin görev almasına sporcuların ve izleyenlerin alışmasının zor olduğunu vurgulayan Çevik, "İzleyenler 'bu kadın burada ne yapıyor?' diye tepki veriyorlardı, biz başarılı olunca herşey normale dönmeye başladı. Şu anda Erzurum'da görev yapan 9 cirit hakeminden 5'i kadın bu da bizi mutlu ediyor" diye konuştu.

Cirit sporunu da yapmak istediğini kaydeden Sema Çevik, ileriki yıllarda cirit takımı da kurabileceklerini söyledi.

Kadın hakemlerin başarılı maçlar çıkardığını vurgulayan Şengel Atlıspor Kulübü Başkanı Serdar Dedeoğlu da, "Önceden maçlarda yakışmayacak laflar ediliyordu. Kadınlar girdi cirit daha güzelleşti. Kadın hakemler bazı erkek hakemlerden daha adaletli davranıyorlar" dedi.