Büyük hayranı! Aşk 101'in güzel oyuncusu İpek Filiz Yazıcı'nın Muslera aşkı - Haberler Spor
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Büyük hayranı! Aşk 101'in güzel oyuncusu İpek Filiz Yazıcı'nın Muslera aşkı

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Aşk 101 dizisinde Işık karakterini canlandıran güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı, koyu Galatasaraylı olduğunu ve en çok Muslera'yı sevdiğini açıkladı. Yazıcı, "Koyu Galatasaraylıyım. Favorim önceden Sneijder'di ama şu anda Fernando Muslera" dedi.

Aşk 101'in sevilen oyuncusu İpek Filiz Yazıcı, tuttuğu takımı açıklarken favori futbolcularından da bahsetti.

Aşk 101'in güzel oyuncusu İpek Filiz Yazıcı'nın Muslera aşkı

"KOYU BİR GALATASARAYLIYIM"

Aşk 101'de Işık karakterini canlandıran İpek Filiz Yazıcı, Galatasaray'daki favori futbolcusundan da bahsetti.

20 yaşındaki güzel oyuncu, "Koyu Galatasaray taraftarıyım. Favori futbolcum Wesley Sneijder'di, şu an Fernando Muslera." dedi. Maçları tribünden izlemeyi ihmal etmeyen İpek Filiz Yazıcı, sosyal medyadan Galatasaray'la ilgili paylaşımlar da yapıyor.

Fanatik çıktı! Aşk 101'in güzel oyuncusu İpek Filiz Yazıcı'nın Muslera aşkı

Büyük hayranı! Aşk 101'in güzel oyuncusu İpek Filiz Yazıcı'nın Muslera aşkı
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