Antalyaspor, hakem Mete Kalkavan'ı maçlarında istemiyor

FRAPORT TAV Antalyaspor Yönetim Kurulu tarafından yayımlanan bildiride, Demir Grup Sivasspor maçının hakemi Mete Kalkavan'ın bir daha kendi maçlarına verilmemesi istendi.

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor yönetimi tarafından yayımlanan basın bildirisinde, mücadelenin hakemi Mete Kalkavan'a tepki gösterildi. Yönetim kurulu imzalı basın bildirisinde, şu ifadeler yer aldı:

"Önleyici hakemlik uygulamasından uzak, kontrolü ve konsantrasyonu belli ki kaybolmuş bir hakem uygulaması gördük ve arkasından rakibimizin golü geldi. Yetmedi; 45+4'üncü dakika oynanırken maçın hakemi Mete Kalkavan, taç atışını lehimize verdiğinde oyuncularımızın kimi durdu, kimi ileriye doğru hamle yaptı. Ancak anlık bir kararla atış el değiştirildi, hakem kontrolü tamamen kaybetti. Devamında da eksik yakalanan takımımız golü yedi. Değerli futbol kamuoyu; Bizler yenildiğimiz maçlarda bile iyi yönetim gösteren hakemi TFF'ye resmi yazı yazarak kutlamış bir camiayız. Çok uzağa gitmeden, bu sene kazandığımız Çaykur Rizespor maçını yöneten hakemin hala maç alamamış olmasını destekleyen bir anlayışa sahibiz. Bizler hak ettiğimizden fazlasının başkasının hakkı olduğunu bilecek kadar onurlu duruş gösteren bir camiayız. Fakat bizim artık sahadaki adalete olan inancımız kayboldu. Her fırsatta dile getirdiğimiz gibi, hakemlerden önce MHK sisteminin değişmesi gerektiğine olan inancımızı tekrarlıyoruz."