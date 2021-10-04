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Antalyaspor Başkanı Çetin: Yerli ve yabancı olmak üzere geniş bir listemiz var

Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Haberler | Spor
Antalyaspor Başkanı Çetin: Yerli ve yabancı olmak üzere geniş bir listemiz var

Süper Lig'de oynanan 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 8 puan toplayan Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Süper Lig'de oynanan 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 8 puan toplayan Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Kırmızı beyazlı ekibin başkanı Aziz Çetin, geniş bir listeleri olduğunu ve yeni hoca çalışmalarının başladığını kaydetti.

Ersun Yanal ile gece saatlerinde karşılıklı anlaşmayla yollarını ayırdıklarını kaydeden Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, "Teknik direktörümüz Ersun Yanal ile yollarımızı karşılıklı anlaşmayla sonlandırdık. Kendisine ve ekibine bu zamana kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim. Şu saat itibarıyla yeni hoca arayışlarımız başladı. Yerli ve yabancı olmak üzere geniş çaplı bir listemiz var. Bu liste içerisinden belirlediğimiz 6-7 teknik direktör bulunuyor. Antalyasporumuz için en iyisi ve en uygununu inşallah takımımızın başına getireceğiz" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Spor Haberleri
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