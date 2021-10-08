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Ankara Keçiörengücü, Aktepe Stadı'na döndü

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Ankara Keçiörengücü, Aktepe Stadı'na döndü

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, zemini yenilenen Aktepe Stadı'nda 3 ay sonra ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

ANKARA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, zemini yenilenen Aktepe Stadı'nda 3 ay sonra ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, daha önce sentetik olan Aktepe Stadı'nın zemini doğal çime dönüştürüldü.

Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, teknik ekip ve futbolcuların katıldığı açılışta kurban kesildi. Tahiroğlu, kendi sahalarına dönmekten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "3 ay sonra evimize döndük. Bu dönüşün ligdeki performansımızı da etkileyeceğini düşünüyorum. Tüm camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Taraftarımızı maçlarımıza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkent ekibi, daha sonra teknik direktör İlker Püren yönetiminde Kocaelispor maçının hazırlıklarına devam etti.

Ankara Keçiörengücü, Aktepe Stadı'na döndü

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
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