Ampute futbolda fikstür çekildi

Ampute futbol liglerinde 2021-2022 sezonu fikstür çekimi yapıldı.

Ankara'da gerçekleşen Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig fikstür çekimine katılan Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, Ampute Milli Futbol Takımı'nın üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olduğunu hatırlattı.

2022 Dünya Kupası'nın Türkiye'de düzenleneceğine işaret eden Uztürk, "Bunlar, ampute futbolun gelişimi açısından önemli. Türkiye, ampute futbolda dünyanın zirvesinde. Teknik ekibimize ve sporcularımızı yetiştiren kulüplerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni sezon hakkında bilgi veren Uztürk, Süper Lig'de 14, 1. Lig'de 9, 2. Lig'de ise 11 takımın yer alacağını belirtti. Konuşmaların ardından fikstür çekimine geçildi.

Süper Lig'de ilk hafta eşleşmeleri şöyle oluştu:

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü-Şanlıurfa Engelliler Spor Kulübü

Anadolu Erciyes Engelliler Spor Kulübü- Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübü

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü-Pendik Engelliler Spor Kulübü

Denizli Engelliler Spor Kulübü-TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü

Esengücü Engelliler Spor Kulübü-ODTÜ Spor Kulübü

Konya Engellilergücü Spor Kulübü-Şişli Yeditepe Engelliler Spor Kulübü

Trabzon Ortahisar Belde Spor Kulübü-Malatya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü