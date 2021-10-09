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Amatör Spor Haftası'nda Bozüyük Kent Ormanı'na yürüdüler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Amatör Spor Haftası'nda Bozüyük Kent Ormanı'na yürüdüler

Amatör Spor Haftası nedeniyle Bozüyük Belediyesi ile Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikte, yüzlerce öğrenci aileleri ile birlikte Kent Ormanına yürüdü.

BİLECİK (İHA) - Amatör Spor Haftası nedeniyle Bozüyük Belediyesi ile Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikte, yüzlerce öğrenci aileleri ile birlikte Kent Ormanına yürüdü.

Etkinlikte Yeşilkent Mahallesi'nde bir araya gelen katılımcılar, hep birlikte Kent Ormanında belirlenen güzergahta yürüdü. Etkinliğe Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Karasu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, Bozüyük Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Program çerçevesinde yürüyüşü tamamlayan katılımcılar ardından hep birlikte Yeşilkent Sentetik Sahasına geçerek burada sağlıklı yaşam için topluca Aerobik yaptı. Bozüyük Belediyesi spor eğitmenleri tarafından yaptırılan Aerobik'in ardından, katılımcılara belediye tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu. - BİLECİK

Amatör Spor Haftası'nda Bozüyük Kent Ormanı'na yürüdüler

Amatör Spor Haftası'nda Bozüyük Kent Ormanı'na yürüdüler

Amatör Spor Haftası'nda Bozüyük Kent Ormanı'na yürüdüler

Amatör Spor Haftası'nda Bozüyük Kent Ormanı'na yürüdüler

Amatör Spor Haftası'nda Bozüyük Kent Ormanı'na yürüdüler

Amatör Spor Haftası'nda Bozüyük Kent Ormanı'na yürüdüler

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Amatör Spor Haftası'nda Bozüyük Kent Ormanı'na yürüdüler - Haberler Spor
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