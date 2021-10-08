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Altınova sporda başarısını ispatladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Altınova sporda başarısını ispatladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yıl ortaklaşa planlanan Amatör Spor Haftası Altınova'da düzenlenen sportif faaliyetlerle kutlanıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yıl ortaklaşa planlanan Amatör Spor Haftası Altınova'da düzenlenen sportif faaliyetlerle kutlanıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından amatör sporlara ilgiyi artırmak için her sezon öncesi yapılan Amatör Spor Haftası bu sene 4-10 Ekim tarihlerinde kutlanıyor. Altınova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Başaran, "Altınova, sporda başarısını ispatlamış bir ilçemizdir. Bu başarıların artması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Kaan Kaya ve Burak Kaya yönetimindeki Altınova Belediyespor Güreş Takımı ve İsa Gündağ yönetimindeki Altınova Belediyespor Tekvando Takımı, gösteri maçları yaptı. Ayrıca ilçe genelinde ayak tenisi, bocce ve dart yarışmaları düzenlendi. Altınova Belediye Başkan Vekili Fevzi Arıcı, Altınova Gençlik Spor İlçe Müdürü Mehmet Sait Başaran, Altınova İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Sitar, daire amirleri, öğretmen, öğrenci ve velilerin katıldığı etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

Altınova'nın sporda birçok başarı elde eden sporcular yetiştirdiğini belirten Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Sait başaran, "Altınova, sporda başarısını ispatlamış bir ilçemizdir. Amatör Spor Haftası münasebetiyle biz de sporcularımız ve aileleri ile sahada yerlerimizi aldık ve ilçemizde sporun gelişmesi, sporcuların desteklenmesi için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz" diye konuştu. - YALOVA

Altınova sporda başarısını ispatladı

Altınova sporda başarısını ispatladı

Altınova sporda başarısını ispatladı

Altınova sporda başarısını ispatladı

Altınova sporda başarısını ispatladı

Altınova sporda başarısını ispatladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Altınova sporda başarısını ispatladı - Haberler Spor
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